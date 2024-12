ArKadia GROUP ACQUISISCE LA SOCIETÀ TEDESCA ALinea E CONSOLIDA IL SUO POSIZIONAMENTO DI ECCELLENZA NEL SETTORE FINANZIARIO

ArKadia Group continua il suo processo di internazionalizzazione sbarcando in Germania, dopo l’apertura della sede a Bruxelles nel 2015

Milano, 2 Dicembre 2024 – ArKadia Group, società italiana attiva da oltre venti anni nel settore dei servizi multilinguistici, annuncia l’acquisizione della società tedesca ALinea, un’importante realtà nel settore delle traduzioni finanziarie. Questa acquisizione rappresenta un passo strategico volto a rafforzare la presenza di ArKadia Group su un mercato importante come quello tedesco e consolidare così il suo posizionamento d’eccellenza nel settore finanziario.

Con questa acquisizione, ArKadia Group continua il suo processo di internazionalizzazione dopo l’apertura della sede a Bruxelles nel 2015.

Questa acquisizione rappresenta un importante segnale nel settore dei servizi multilingue che sta affrontando una notevole evoluzione. I dati Nimdzi sull’andamento del settore evidenziano infatti una crescita costante, seppur contenuta per i prossimi 5 anni. Un settore che sta beneficiando della globalizzazione, dell’espansione su mercati internazionali e dell’attenzione all’inclusività linguistica, e che al contempo deve gestire la sfida dell’innovazione tecnologica che sta cambiando completamente le logiche di business.

“Quando le strade di ArKadia Group e di ALinea si sono incrociate per la prima volta, è stata subito evidente la condivisione di valori profondi, l’attenzione al cliente e l’altissima qualità del servizio offerto” dichiara Katya Aricci, Founder e CEO di ArKadia Group. “Inoltre, il settore finanziario e quello legale sono stati i primi settori di riferimento per ArKadia sin dalla sua fondazione. Poter offrire una gamma di servizi più ampia, sempre più innovativa ma di altissima qualità ci ha spinti verso questa operazione che ci consentirà di essere più capillari sul territorio e vicini a clienti così strategici come quelli presenti in Germania, ma anche in Svizzera e UK. I clienti di ALinea, grazie a questa acquisizione avranno a disposizione i molteplici e innovativi servizi su più lingue offerti da ArKadia Group e continueranno a beneficiare di un servizio eccellente e personalizzato. Unire le competenze e le risorse di ArKadia Group con quelle di ALinea è una grande opportunità per mettere a disposizione del mercato processi e servizi che integrano le più avanzate tecnologie rispondendo alle esigenze più attuali ed evolute dei nostri clienti.” Conclude Katya Aricci.

“ArKadia e ALinea sono una combinazione perfetta. Hanno lo stesso background e condividono la stessa filosofia e gli stessi valori. ALinea è ora parte di ArKadia Group – un’evoluzione naturale che consente ai nostri clienti di entrare in un mondo completamente nuovo della comunicazione multilinguistica.” Dichiara Susanne Eifler, Founder di ALinea.

L’accordo finalizzato il giorno 6 novembre 2024, rappresenta un'importante operazione che rafforza ulteriormente il processo di internazionalizzazione di ArKadia Group. I termini finanziari dell'accordo non sono stati divulgati.

In questa fase le due aziende continueranno a operare sotto i rispettivi marchi, mentre le risorse, i sistemi e tutte le competenze complementari verranno integrate per massimizzare il valore per i clienti, i partner e tutti gli stakeholder.

L’acquisizione appena conclusa da ArKadia Group rappresenta la dinamicità del mercato e la lungimiranza di una società italiana che continua a guardare positivamente al futuro investendo risorse per crescere in nuovi paesi e rafforzare la storica leadership sul segmento delle traduzioni finanziarie in cui ALinea rappresenta un’eccellenza.

ARKADIA GROUP

ArKadia Group, è specializzata nella gestione dei contenuti multilingue a supporto delle esigenze di comunicazione globale di aziende, banche, istituzioni e studi professionali. Con un focus sul cliente e una dedizione all'innovazione, combina tecnologia e competenza umana rispetto alle diverse culture, per fornire servizi linguistici di elevatissima qualità e rappresenta dal 1999 il partner linguistico di riferimento nel dinamico mercato globale di oggi. Grazie ai suoi servizi già molte aziende, istituzioni, banche e studi professionali hanno affrontato con successo la sfida dell’internazionalizzazione affidando ad ArKadia i servizi di localizzazione, accessibilità dei contenuti, interpretariato, traduzione dei bilanci d’esercizio e di sostenibilità e molti altri contenuti.

ALINEA

Con sede nel centro finanziario di Francoforte, dal 1998 ALinea è leader nelle traduzioni finanziarie e giuridiche. Da sempre i clienti ne apprezzano il supporto professionale, l’affidabilità e la capacità di accompagnarli nello sviluppo strategico del loro business. Il successo di ALinea è il risultato di una combinazione unica di competenze avanzate nella gestione dei progetti, conoscenze specialistiche multilingue e un rigoroso processo di controllo qualità. Grazie alla consolidata esperienza nei settori finanziario e legale e al servizio interamente orientato alle esigenze dei clienti, ALinea consente di ottimizzare risorse umane ed economiche con i suoi progetti di traduzione eccellenti e tempestivi.