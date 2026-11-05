Artclima inaugura a Martellago (VE) la nuova sede e accelera la crescita nella climatizzazione e termoidraulica

Martellago (VE), 5 novembre 2026– Artclima, società veneta specializzata nella climatizzazione e nella termoidraulica, inaugura oggi la nuova sede di via Moglianese 23 a Martellago.

Fondata nel 2004, l’azienda conta oggi 21 collaboratori e collaboratrici e un portafoglio clienti in continua crescita. Con un fatturato 2025 che sfiora i 13 milioni di euro e con oltre 18 mila consegne realizzate nello scorso anno, Artclima ha scelto di trasferirsi dalla precedente sede di Scorzè in spazi più ampi e funzionali, anche per accompagnare lo sviluppo della sua attività.

Entrata a far parte di Sonepar Italia nel settembre 2025, Artclima s’inserisce nel percorso di crescente presidio del Gruppo nel mercato HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning – e della termoidraulica. L’acquisizione ha consentito, infatti, a Sonepar Italia, già leader nazionale nella distribuzione di materiale elettrico, di integrare nella propria offerta un portafoglio di prodotti dedicato, oltre che competenze tecniche, specializzazione e una conoscenza consolidata delle esigenze degli operatori del settore. Al tempo stesso, Artclima può contare sulla solidità e sulla presenza capillare di un operatore nazionale, dotato di infrastrutture logistiche avanzate, per valorizzare i servizi offerti ai propri clienti.

L’inaugurazione ufficiale della nuova sede di Martellago si è tenuta oggi alla presenza di tutto il gruppo di lavoro Artclima, di una nutrita rappresentanza del management di Sonepar Italia, di clienti e partner. I presenti hanno avuto la possibilità di visitare i nuovi spazi, tra cui l’ampio magazzino di oltre 6 mila metri quadrati capace di ospitare uno stock di circa 10.500 referenze.

“La nuova sede segna un passaggio importante nel percorso di Artclima e ci permetterà di valorizzare le competenze costruite in oltre vent’anni di attività” dichiara Bruno De Pieri, Operations Director di Artclima. “Di concerto con tutti i collaboratori abbiamo voluto realizzare uno spazio funzionale, pensato per rispondere in modo più efficiente alle esigenze quotidiane di installatori e professionisti. Qui i nostri clienti potranno individuare la soluzione più adatta alle loro necessità, potendo contare anche sull’assistenza del nostro personale in ogni fase, dalla progettazione al post-vendita. Con l’ingresso nel Gruppo Sonepar si aprono per noi nuove opportunità di sviluppo ma rimangono saldi i principi che hanno contraddistinto da sempre l’attività di Artclima, in particolare la vicinanza al territorio e l’approccio tecnico-consulenziale”.

Il Gruppo Sonepar in Italia

Sonepar è leader in Italia nella distribuzione di materiale elettrico e opera su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di oltre 250 filiali e 3.800 collaboratori. Nel 2025, Sonepar in Italia ha registrato un fatturato superiore a 2,4 miliardi di euro.

Il Gruppo Sonepar nel mondo

Sonepar è un’azienda indipendente a conduzione familiare, leader mondiale nella distribuzione B2B di prodotti, soluzioni e servizi per il mercato elettrico. Nel 2025 ha raggiunto un fatturato di 33,6 miliardi di euro. Presente in 40 Paesi con una rete capillare di brand, il Gruppo sta portando avanti un’ambiziosa trasformazione per semplificare la vita dei propri clienti, offrendo loro un’esperienza omnicanale e soluzioni sostenibili nei settori dell’edilizia, dell’industria e dell’energia. I 46.000 collaboratori Sonepar lavorano ogni giorno per accelerare l’elettrificazione del mondo, guidati da un Purpose condiviso: Powering Progress for Future Generations.

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