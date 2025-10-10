Atomic Srl punta su affidabilità e trasparenza per crescere nel mercato B2B tech

Atomic Srl costruisce il suo vantaggio competitivo su affidabilità, trasparenza e solidità nel settore B2B dell’elettronica.

Milano, 9 Ottobre 2025.Nel settore della distribuzione B2B dell’elettronica di consumo, spesso dominato da dinamiche legate al prezzo, Atomic Srl si distingue per una scelta culturale precisa: porre al centro del proprio modello di crescita l’affidabilità e la trasparenza.

Non si tratta solo di buone intenzioni, ma di valori aziendali in cui l’azienda identifica le colonne portanti della propria immagine istituzionale. Un’identità costruita con coerenza, e riconosciuta dai principali partner industriali.

“Il nostro obiettivo è essere percepiti non come semplici distributori, ma come partner di fiducia. In ogni trattativa, in ogni relazione, portiamo serietà, coerenza e visione di lungo periodo.” – afferma Marcello Ricci, direttore commerciale di Atomic Srl.

L’affidabilità come promessa mantenuta: un’esperienza trentennale al servizio della continuità operativa

Atomic Srl può contare su oltre 30 anni di esperienza nel settore, una stabilità operativa che consente all’azienda di affrontare i cicli di mercato con metodo e lucidità.

Non si tratta di immobilismo, ma di resilienza attiva, fatta di adattamento rapido, capacità di pianificazione e rispetto degli impegni presi.

Nel 2024, Atomic ha gestito un volume crescente di ordini con tempi di evasione rapidi, processi logistici ottimizzati e una comunicazione diretta con clienti e partner.

Cosa significa “essere affidabili” nel B2B tech? Secondo i vertici di Atomic ci sono quattro aspetti da tenere sempre nella massima considerazione:

Rispettare i tempi di consegna, anche in contesti critici Fornire risposte tempestive e soluzioni pratiche ai clienti Garantire disponibilità reale dei prodotti dichiarati Evitare promesse commerciali non sostenibili

Trasparenza: un valore raro e competitivo, una scelta non comune nel mondo della distribuzione

Nel B2B tech, la trasparenza non è un elemento scontato. Spesso viene sacrificata in nome della negoziazione o della velocità.

Atomic Srl, invece, la elegge a leva strategica: lo fa nella gestione delle informazioni, nella comunicazione con i partner e nella pubblicazione dei risultati economici.

“Crediamo che dire la verità, anche quando è scomoda, sia la base su cui si costruisce un rapporto duraturo. La trasparenza per noi non è solo una parola, è una prassi quotidiana.” – ha dichiarato Ricci.

La solidità come conseguenza, non come punto di partenza

La solidità non è il punto di partenza per Atomic, ma la conseguenza di coerenza, affidabilità e trasparenza.

Nel corso degli ultimi anni, il modello operativo ha permesso all’azienda di costruire una reputazione stabile nel settore, al punto da stringere partnership dirette con alcuni dei principali brand della telefonia, tra cui Vodafone, TIM, Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo, Realme, Honor.

Una rete di relazioni che si fonda prima di tutto sulla fiducia reciproca, e che oggi rappresenta uno dei maggiori vantaggi competitivi dell’azienda.

Un’identità che genera vantaggio competitivo

Atomic Srl non investe in pubblicità, ma nella propria identità aziendale. E la costruzione di una reputazione solida nel tempo ha permesso (e permette) all’azienda di:

Chiudere contratti più velocemente Accedere a condizioni favorevoli con fornitori globali Attivare partnership stabili nel tempo Consolidare il proprio brand all’estero

Questa visione è perfettamente coerente con l’obiettivo dichiarato di diventare una realtà solida e un punto di riferimento nel mercato internazionale della telefonia.

Uno stile operativo coerente con i valori dichiarati

Nel modello di lavoro di Atomic, ogni reparto – dall’amministrazione alla logistica, dal commerciale all’IT – è coinvolto in un processo fluido e ben coordinato.

L’assenza di compartimenti stagni, la circolazione delle informazioni e l’orientamento ai risultati contribuiscono a rafforzare internamente i valori di affidabilità e trasparenza.

Conclusione

Atomic Srl dimostra che nel mondo della distribuzione elettronica non è solo la velocità a fare la differenza, ma la qualità del rapporto costruito nel tempo.

Essere affidabili, trasparenti e solidi non è una scelta semplice, né rapida. Ma è una scelta che ripaga.

Nel 2025, Atomic proseguirà il suo percorso di crescita con l’ambizione di portare questi valori anche nei nuovi mercati in via di sviluppo, confermandosi non solo come un operatore efficiente, ma come un interlocutore credibile.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni

ATOMIC S.R.L.

Sito web: https://www.atomicweb.it/

Email: info@atomicweb.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.