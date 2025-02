Attraverso l'Obiettivo: Fotografi Globali Rivelano la Bellezza di Guizhou

GUIYANG, Cina, 24 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Guizhou detiene il primato in Cina per il numero di siti Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO. I suoi paesaggi mozzafiato, modellati dalla forza della natura, attraggono visitatori da ogni angolo del globo, desiderosi di scoprirne la bellezza. Oltre alle meraviglie naturali, Guizhou colpisce chiunque la visiti grazie alla ricchezza delle sue risorse culturali e turistiche.

L'originale serie di brevi video Be My Guest • Focus Guizhou, prodotta da Guizhou TV, è un documentario che racconta la vita reale degli abitanti locali attraverso gli occhi di fotografi internazionali, invitati ad esplorare la regione. Le loro telecamere catturano esperienze autentiche e la vibrante cultura di Guizhou.

In questo episodio, la fotografa Alice Griffs vive un'esperienza immersiva con gli antichi canti Miao, tramandati di generazione in generazione, e con l'intricata arte del ricamo Miao a filo diviso, dove ogni punto riflette la dedizione degli artigiani. La vlogger Nalada Sungkitboon si gode un piacevole soggiorno in un hotel smart del Guizhou. Il fotografo Dan Sandoval passeggia tra le antiche architetture Tunpu di Anshun, ammirando l'ingegno degli antichi costruttori. Nel frattempo, Ole Eidskrem e il suo trio internazionale assaporano le delizie del Guizhou sulle sponde del Lago dell'Acero Rosso, prima di intraprendere un viaggio alla scoperta dei famosi ponti della regione. Infine, Ivan Mendelevich si avventura sul Monte Fanjing, riserva naturale nazionale e paradiso della biodiversità, per scoprire di più sulla protezione dell'albero dei piccioni cinese, specie a rischio, e di altre rare specie autoctone.

Questi fotografi internazionali hanno scoperto un aspetto unico del Guizhou durante i loro rispettivi viaggi, rimanendo incantati dai paesaggi mozzafiato e trovando nuova ispirazione grazie all'interazione con la popolazione locale. Con la sua ricca e vivace diversità, Guizhou accoglie amici vecchi e nuovi da tutto il mondo, diventando un ricordo indimenticabile e piacevole.

YouTube Link:https://www.youtube.com/watch?v=uJ-RzYepSZk

