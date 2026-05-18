Audiovisual From Spain presenta in anteprima tre nuovi cortometraggi a Cannes nell'ambito della campagna "Where Talent Ignites"

I film diretti da Carla Simón, Turbo (Pau López e Gerardo del Hierro) e Nicolás Méndez collegano cinema, moda, musica, animazione e design

CANNES, Francia, 18 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Audiovisual From Spain, l'iniziativa di internazionalizzazione dell'ente pubblico ICEX Spain Trade and Investment, ha presentato in anteprima tre nuovi cortometraggi a Cannes come parte dell'edizione 2026 della campagna "Where Talent Ignites" (Dove si accende il talento).

Presentati il 17 maggio durante il Festival di Cannes, i tre film ampliano la narrativa internazionale della campagna collegando la creazione audiovisiva spagnola con la moda, la musica, l'animazione, il design, la danza e la cultura visiva contemporanea.

I film sono ora disponibili in tutto il mondo sul sito web: https://spainwheretalentignites.com

Le tre produzioni riuniscono talenti spagnoli di fama internazionale in molteplici discipline creative:

Insieme, i tre film riflettono una visione interdisciplinare della creatività spagnola contemporanea e rafforzano la crescente presenza internazionale della Spagna nei settori audiovisivo e creativo.

"La visibilità internazionale del talento audiovisivo spagnolo sta vivendo un momento eccezionale", ha affermato Elisa Carbonell, CEO di ICEX Spain Trade and Investment. "Attraverso iniziative come Where Talent Ignites, vogliamo continuare a rafforzare il posizionamento globale della Spagna collegando la creazione audiovisiva con altri settori creativi e mostrando la diversità, l'innovazione e il potenziale internazionale del talento spagnolo".

La première a Cannes si svolge durante un anno di forte slancio internazionale per la creazione audiovisiva spagnola, caratterizzato da importanti selezioni ai festival, riconoscimenti e una crescente attenzione globale verso registi, creatori e case di produzione spagnoli.

Dopo Cannes, i film continueranno la loro circolazione internazionale nell'ambito della campagna 2026 "Where Talent Ignites" e saranno presentati anche durante lo Spanish Film Showcase a Città del Messico, in programma dal 27 al 31 maggio nei cinema Cinépolis, oltre che in occasione di ulteriori proiezioni in festival internazionali e per gli operatori del settore nel corso dell'anno.

Guarda i film:https://spainwheretalentignites.com

Materiale per la stampa:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZ5QuzNSEs9k8J41MR1UPZpbkNpsnM08

Informazioni su Audiovisual From Spain – ICEXAudiovisual From Spain è il marchio internazionale creato da ICEX Spain Trade and Investment per promuovere il talento audiovisivo spagnolo, i contenuti e le capacità del settore nei principali mercati globali, festival ed eventi professionali.

Contatto per i mediaEva Herrero – MadAvenueeva@madavenue.es

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