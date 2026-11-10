Auto usate: le soluzioni di Valentino Automobili a Roma

Roma, Novembre 2026. Per chi a Roma deve cambiare l'auto e guarda al mercato dell'usato, il quadro delle regole è definito fino all'autunno del 2027. Nella ZTL Fascia Verde restano infatti in vigore, dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027, le limitazioni già applicate nell'ultimo anno: le auto diesel fino a Euro 3 e quelle a benzina fino a Euro 2 non possono circolare, mentre i diesel Euro 4 ed Euro 5 continuano ad avere accesso alla città. La conferma toglie incertezza a migliaia di automobilisti e orienta chi è in cerca di una vettura di seconda mano verso un criterio preciso, la classe ambientale, che a Roma pesa sulla scelta quanto la percorrenza o l'anno di immatricolazione.

Il mercato dell'usato tra Roma e il Lazio

Il Lazio è una delle regioni in cui l'auto usata passa di mano più spesso. Nella prima metà del 2026 si è collocato stabilmente al secondo posto in Italia per passaggi di proprietà, con una quota intorno al 9,8% dei trasferimenti netti nazionali, in un Paese in cui per ogni vettura nuova immatricolata se ne acquistano 1,5 di seconda mano. Il baricentro di questa domanda è la Capitale, con un parco che nell'area metropolitana supera i 2,7 milioni di autovetture.

La composizione degli scambi racconta un mercato già spostato verso le classi più recenti. Nel primo semestre le auto Euro 6 hanno rappresentato il 54% dei trasferimenti, contro il 17,3% delle Euro 5 e il 19,7% delle Euro 4. Per Roma il dato ha un significato concreto: le vetture che cambiano proprietario sono in larga parte modelli che non rientrano nei divieti ordinari della Fascia Verde e che restano utilizzabili senza limitazioni negli spostamenti quotidiani.

La classe ambientale come criterio di acquisto

Accanto ai divieti ordinari, validi dal lunedì al sabato per tutta la giornata, la disciplina della Fascia Verde prevede limitazioni emergenziali legate alla qualità dell'aria, attive dalle 7:30 alle 20:30. Il primo livello coinvolge i diesel Euro 4, il secondo si estende ai diesel Euro 5 ed Euro 6.

A queste misure si aggiungono le domeniche ecologiche già fissate per il 15 novembre e il 6 dicembre 2026 e per il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo 2027.

Per chi acquista un'auto usata il primo controllo riguarda quindi la classe Euro, riportata sulla carta di circolazione alla voce V.9. Il dato va verificato prima della trattativa insieme alla data di prima immatricolazione, perché da esso dipende l'accesso alla città nei giorni ordinari e in quelli di allerta. Tra le vetture più recenti trovano spazio anche le motorizzazioni elettrificate: nel primo semestre le ibride hanno coperto il 12,3% dei passaggi di proprietà, una quota superiore al loro peso sul parco circolante.

Valentino Automobili, l'usato certificato nelle sedi della Capitale

Nella Capitale l'offerta di usato controllato fa capo anche alle concessionarie ufficiali, che affiancano la seconda mano alla vendita del nuovo. È il caso di Valentino Automobili, concessionaria ufficiale Volkswagen con oltre vent'anni di esperienza nella vendita di auto usate. Le auto usate a Roma sul sito di Valentino Automobili fanno capo a tre centri dedicati: Via Prenestina 911, all'altezza di Tor Sapienza, Via Tuscolana 1229, a 800 metri oltre il Raccordo, e Via Tiburtina 1097, a 800 metri entro il GRA. Le sedi sono aperte 7 giorni su 7, dalle 9 alle 20 con orario continuato.

Il peso del certificato emerge dalla composizione dell'offerta: delle 488 vetture usate in vendita a inizio novembre, 392 appartengono al programma Volkswagen Usato Certificato, affiancate dall'Usato Selezionato multimarca e dai Km Zero. Ogni auto viene esaminata dal team di meccanici, carrozzieri ed elettrauto della concessionaria prima di essere messa in vendita. Accanto alle motorizzazioni a benzina e diesel, la scelta comprende vetture ibride, mild hybrid ed elettriche e diverse proposte a GPL di serie o a doppia alimentazione benzina/GPL.

Permuta, assistenza e 78 anni di attività

Per chi possiede un'auto esclusa dalla Fascia Verde, l'acquisto di un usato recente passa spesso dalla cessione della vettura precedente. Valentino Automobili prevede la permuta e la rottamazione dell'usato, con la possibilità di affidare alla concessionaria il veicolo da sostituire nello stesso momento in cui si sceglie quello da acquistare. Una cura particolare è riservata alle proposte per i neopatentati, selezionate tra vetture sicure e garantite e con attenzione alla provenienza, italiana o estera.

Il rapporto con il cliente prosegue dopo la consegna. Le officine della concessionaria seguono la manutenzione ordinaria e straordinaria con ricambi originali del marchio della vettura acquistata. Alle spalle c'è una storia di 78 anni nel mercato automobilistico romano, con quattro sedi in città e il primo posto al Volkswagen Award Italy ottenuto per sei anni consecutivi, dal 2020 al 2026, sulla base dei risultati nelle vendite, nell'assistenza e nell'esperienza offerta ai clienti.

Contatti:

Valentino Automobili

Sito web: https://www.valentinoautomobili.it/

Auto usate a Roma: https://www.valentinoautomobili.it/auto-usate-roma/

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Valentino Automobili