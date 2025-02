Awards 2024. Al Teatro Forma di Bari si celebra la nascita dell’EnergyTeller

Bari, 28 febbraio 2025.Il Teatro Forma di Bari ha fatto da cornice il 14 dicembre agli Energia Comune Awards 2024, una realtà che ogni anno regala un esclusivo momento di racconto dei suoi valori e degli orizzonti da voler raggiungere in futuro: un’impresa riconosciuta fra le più innovative nel settore del mercato energetico.

«Gli Awards sono un appuntamento fisso per valorizzare il nostro patrimonio più importante, ovvero le persone – spiega il Founder e CEO Francesco Grillo – ci piace celebrare così ogni risultato raggiunto durante l’anno e sottolineare una per una le eccellenze della nostra impresa».

Un’impresa, quella barese, diventata subito un caso nazionale grazie all’ideazione di un’esclusiva quanto affascinante figura professionale: l’EnergyTeller.

«Nel mercato energetico si tratta di una figura rivoluzionaria – prosegue Grillo – L’EnergyTeller è un vero e proprio amico delle famiglie italiane, che segue individualmente le persone dal momento dell’attivazione della fornitura. Questa, per noi, è la vera innovazione: in un’epoca di robot e Intelligenza Artificiale, noi stiamo puntando tutto sulla dimensione umana e sul rapporto personale fra cliente e fornitore».

Un intento che, nel tempo, ha permesso a Energia Comune non solo di far crescere la propria clientela, ma di dar vita a vere e proprie storie da raccontare e condividere.

«Sono entrato in Energia Comune nel 2021 – racconta Carlo Conte, EnergyTeller – e ho toccato con mano la dimensione rivoluzionaria della nostra Customer Centry, che coordina il lavoro di noi EnergyTeller. Non facciamo soltanto consulenza. Di fatto, il rapporto che si instaura con il cliente porta spesso alla nascita di storie bellissime. Ascoltiamo tutti i giorni vissuti ed esperienze personali. Tra chiamate e messaggi WhatsApp non perdiamo mai quell’autentica connessione che va oltre il semplice problema legato alle bollette e alla fornitura. Creiamo legami pieni di fiducia: questo è il valore della nostra, nuova, figura professionale».

Ma valorizzare le persone, per realtà come Energia Comune, non è un obiettivo da coltivare soltanto nel rapporto con i clienti. Quello delle risorse umane, infatti, è un tema cui l’azienda presta attenzione a partire dai propri ambienti di lavoro, come spiega la Marketing Communications Manager Lucrezia Dibiase: «In Energia Comune non esistono dipendenti, ma solo persone. Così come non ci piace parlare di clienti, ma di amici che si affidano quotidianamente ai nostri servizi. Se penso a chi è entrato in azienda in punta di piedi e oggi ricopre ruoli manageriali, capisco quanto il nostro ambiente di lavoro sia capace di far crescere tutti. Siamo partiti cinque anni fa. Eravamo una piccola realtà del Sud. Oggi, grazie all’impegno di tutti, siamo un’eccellenza nazionale».

Un’eccellenza che, durante gli Energia Comune Awards 2024, è stata celebrata con la presenza di un ospite speciale, il campione olimpico Jury Chechi, che ha condiviso la sua storia fatta di impegno, sacrificio e obiettivi da raggiungere con entusiasmo. Gli stessi valori che Energia Comune porta avanti ogni giorno, grazie a un ambiente nel quale ogni persona condivide sogni, traguardi e voglia di crescere.

www.energiacomune.com