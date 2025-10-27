B2BIG® Live 2025, centinaia di imprenditori a Bologna per il summit 2025 dedicato al marketing B2B

Bologna, 27/10/2025 - Crescere, apprendere, connettersi: le PMI italiane del B2B sono sempre più interessate a fare business utilizzando una cassetta degli attrezzi ricca e variegata.

Lo dimostra il boom di presenze alla settima edizione di B2BIG Live ® , l’evento di riferimento in Italia per il marketing B2B.

Centinaia di imprenditori sono accorsi a Bologna il 23 e il 24 ottobre per una full immersion nella strategia e nella tecnica del marketing rivolto specificamente alle piccole e medie imprese del business to business. Unsold out che replica i successi delle edizioni precedenti.

“Siamo orgogliosi degli imprenditori che hanno scelto di mettersi in gioco per spostare l’asticella sempre più in alto – commenta Andrea Zucca, co-founder con il fratello Nevio Zucca di B2BIG ® , la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B – in Italia c’è voglia di imparare e di crescere in modo strutturato, comprendendo a fondo l’uso degli strumenti migliori per il business development”.

“Abbiamo intitolato l’evento di quest’anno Marketing Mosaico - Componi il tuo marketing B2B e fai crescere la tua PMI proprio per spiegare agli imprenditori che ci sono tantissimi strumenti che possono far crescere le loro aziende – spiega Nevio Zucca – e infatti sul palco abbiamo portato copywriting directresponse, content marketing, social network, digital marketing, HR, podcast marketing, AI... Tantissimi tasselli, tutti utili per chi vuole concretamente fare un salto di qualità”.

Oltre ai fratelli Zucca sul palco si sono alternati speaker che hanno contribuito al successo dell’evento:

Greta Morelli, copywriterdirectresponse B2B specializzata in tecniche di scrittura che fanno vendere. Giulia Cosolini, content& social media specialist che aiuta le PMI a costruire la loro autorevolezza online. Fabrizio Gherlani, esperto di strategie di evoluzione aziendale e di formazione delle risorse umane in Italia e all’estero. Enrico Piacentini, pioniere del digital marketing e professionista di social selling e AI applicata al marketing. Annalisa Terzoli, esperta dipodcast marketing.

Elena Personi Musola, marketing manager di Vicenzi S.p.A., alla guida della comunicazione di una delle aziende dolciarie italiane più iconiche. Walter Klinkon, il mago della motivazione, intrattenitore e formatore specializzato in neuromarketing e persuasione.

Non sono mancati i momenti di ispirazione, con storie imprenditoriali di aziende di successo, come Geass, Logcenter, Ferrimobili e Montanari Tour, premiazioni degli imprenditori che si sono messi in gioco con il marketing e anche un’ipnotica performance disand design.

“Siamo già al lavoro per l’edizione 2026 – svela Andrea Zucca – che si terrà per la prima volta a Trieste, la città in cui sono nate B2Big e L’Ippogrifo, la nostra agenzia di marketing e vendite per il B2B. Siamo i primi in Italia ad aver applicato il marketing diretto nel B2B, già dal lontano 1996, e l’anno prossimo celebreremo 30 anni di attività. Un compleanno importante, che vogliamo festeggiare condividendo con le imprese tante nuove idee per fare marketing e crescere in Italia e nel mondo”.

Ecco perché l’1 e il 2 ottobre 2026 B2Big Live diventa “Marketing B2B 30 e lode”, un appuntamento unico per festeggiare tre decenni di evoluzione, risultati e innovazione nel marketing B2B.

Il Generali Convention Center, il più grande centro congressi polifunzionale del nord-est, sarà il punto d’incontro per imprenditori, manager e professionisti che vogliono celebrare la storia e guardare avanti con una visione condivisa.

Nel frattempo, la formazione per le aziende continua con l’Academy B2BIG ® (www.b2bigfamily.it), un progetto unico nel panorama italiano. Avviata da L’Ippogrifo, l’unica agenzia in Italia ad aver lanciato nel 2008 un sistema di franchising nei servizi di marketing, B2BIG ® forma gli imprenditori che vogliono sviluppare il loro business o anche internazionalizzarlo.

