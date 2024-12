Banca Popolare di Puglia e Basilicata ottiene la certificazione per la parità di genere

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha conseguito la certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022, riconosciuta a livello internazionale, che attesta l’impegno concreto nell’assicurare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità.

Altamura, 12/12/2024 - Questo importante riconoscimento premia le iniziative realizzate nel corso degli anni dalla Banca e declinate nel Piano Industriale 2023-2025, all’interno del quale è stato previsto di sottoporsi volontariamente ad un audit esterno finalizzato a valutare la sussistenza delle condizioni per il conseguimento della certificazione ufficiale. Nel corso del 2024 sono state finalizzate attività di rafforzamento del framework regolamentare esistente ed è stato definito un Piano evolutivo biennale, successivamente sottoposti ad Audit da parte di BSI, la quale nei giorni scorsi ha emesso la certificazione UNI/PdR 125:2022.

“Il rispetto delle diversità rappresenta una leva strategica per lo sviluppo aziendale. Continueremo a lavorare con determinazione per valorizzare le unicità di ciascuno, rafforzando il nostro impegno verso l’inclusione e l’equità. Tale certificazione testimonia una visione di futuro che mette al centro le persone, riconoscendo l’importanza di investire nel talento e nelle diversità, per generare valore non solo nella banca, ma anche per il territorio che essa serve e ci impegna a portare avanti tutte le iniziative previste all’interno del piano evolutivo di parità di genere che il Consiglio ha approvato” dichiara il Presidente BPPB Leonardo Patroni Griffi.

