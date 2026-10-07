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BAR LEONE, HONG KONG, È THE WORLD'S BEST BAR CON LA PUBBLICAZIONE DELLA CLASSIFICA THE 50 BEST BARS 2026

07 ottobre 2026 | 23.20
LETTURA: 2 minuti

MILANO, 7 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Svelata questa sera a Milano la classifica annual di The 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier. La 18ª edizione dell'evento ha riunito ancora una volta la comunità globale dei bar per premiare i più all'avanguardia nella scena internazionale dei cocktail.

Per la classifica completa da 1-50, clicca qui

Cofondato da Lorenzo Antinori, il Bar Leone trae ispirazione dai bar tradizionali del quartiere Trastevere di Roma. Piuttosto che inseguire tendenze o tecniche teatrali, la filosofia del bar, Cocktail Popolari - "cocktail per la gente" - si concentra su un'ospitalità semplice e su drink impeccabili, mentre il design combina riferimenti italiani vintage con un'accogliente atmosfera di quartiere.

La classifica del 2026 comprende bar provenienti da 26 città, con 14 nuove entrate. Altri bar nella top five sono il Moebius Milano di Milano (No.2), l'Alquímico di Cartagena (No.3), il Bar Us di Bangkok (No.4) e il Line di Atene (No.5).

Faye Huggett, direttrice della community per The 50 Best Bars, ha così commentato: "È con immenso orgoglio che annunciamo ancora una volta Bar Leone come The World's Best Bar, sponsorizzato da Perrier. Essere il primo No.1 proveniente dall'Asia era già un risultato straordinario, ma conservare il titolo per un secondo anno dimostra il vero impatto di Cocktail Popolari. Oltre al No.1, la classifica di quest'anno è un potente riflesso dello straordinario talento, della dedizione e dell'ospitalità che continuano a elevare la cultura del bar in tutto il mondo."

Richieste dei media:The50bestbars@lx-comms.com

Centro stampa:mediacentre.the50.com

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