Beatbot presenta Sora 30, vincitore dell'iF DESIGN AWARD 2026, insieme al nuovo Sora 10, per una pulizia di primavera da affrontare senza fatica

Un'innovazione pluripremiata che trasforma la manutenzione intelligente della piscina nell'espressione di uno stile di vita

BERLINO, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella robotica innovativa per piscine, dà il benvenuto alla stagione primaverile con il lancio di due nuovi modelli della linea Sora: il Beatbot Sora 30, vincitore dell'iF DESIGN AWARD 2026, e il Beatbot Sora 10, un nuovo modello entry-level progettato per rendere più accessibile la pulizia intelligente della piscina. Progettata per una manutenzione delle piscine affidabile e senza problemi, la nuova serie Sora aiuta i proprietari di piscine ad affrontare la pulizia stagionale con prestazioni potenti e un design accurato.

I robot per piscina della nuova serie Beatbot Sora garantiscono una pulizia completa su pavimenti, pareti, linea di galleggiamento e piattaforme. Sia il Beatbot Sora 30 che il Beatbot Sora 10 sono dotati di una potente aspirazione da 6.800 GPH, di un serbatoio per i detriti ultra capiente da 5 litri con filtrazione da 150 μm e di un sistema di parcheggio intelligente per un facile recupero, aiutando i proprietari di piscine a mantenere l'acqua più pulita con meno sforzo. I due robot per piscina senza fili presentano inoltre dettagli di colore vivaci in contrasto con le finiture in nero intenso, per aggiungere un tocco visivo moderno che si integra perfettamente con l'ambiente a bordo piscina.

Progettati per garantire prestazioni costanti, questi robot per piscina individuano attivamente le zone poco profonde e le piattaforme, per assicurare una copertura più ampia della piscina. Grazie all'innovativa struttura HydroBalance® di Beatbot, offrono una potente aspirazione e un movimento stabile durante tutto il processo di pulizia.

Il pluripremiato Beatbot Sora 30 si distingue ulteriormente per il suo design raffinato e minimalista, caratterizzato da contorni morbidi, linee pulite e fluide e una struttura distintiva che gli conferisce un aspetto riconoscibile, integrandosi al contempo in modo naturale nell'ambiente del giardino. Migliora inoltre le prestazioni grazie a una batteria da 10.000 mAh, che supporta fino a cinque ore di pulizia del fondo della piscina per cicli più lunghi.

Il Beatbot Sora 30 è disponibile al prezzo consigliato di 899 €, mentre il Beatbot Sora 10 ha un costo di 699 €. I consumatori possono ora effettuare i propri ordini sul sito web ufficiale di Beatbot e su Amazon.

Per offrire ai proprietari di piscine una scelta più ampia e rendere la manutenzione primaverile ancora più semplice, Beatbot ha anche lanciato la promozione "Pulizie di primavera". Per un periodo limitato, alcuni prodotti selezionati sono acquistabili con sconti fino al 35% sul sito web ufficiale di Beatbot e su Amazon.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot per la pulizia delle piscine di alta gamma in più rapida crescita al mondo. Grazie a un'innovazione costante, l'azienda aiuta le persone a vivere al meglio i loro momenti in piscina e a migliorare la quotidianità.

Fondata con l'obiettivo di reinventare la cura della piscina attraverso l'intelligenza e il design, Beatbot detiene circa 490 brevetti (concessi e in attesa di approvazione) ed è guidato da un team composto per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è pioniera nello sviluppo di tecnologie di automazione avanzate, progettate per essere semplici da usare, intelligenti e dal design accattivante. Con la sua visione di un nuovo stile di vita, Beatbot mette la tecnologia in secondo piano, restituendo agli utenti tempo, sicurezza e soddisfazione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945378/Beatbot_unveils_award_winning_Sora_30_Sora_10.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg

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