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Sangue sulle strade del weekend, 4 morti: incidenti a Como, sulla Pontina e a Terracina

Scontro tra furgone e suv sulla via Pontina, incidente fra due auto a Terracina. A Como morto 21enne

Incidente - IPA
Incidente - IPA
16 maggio 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Weekend di sangue sulle strade. E' di due morti e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto oggi alle 6 al chilometro 71,4 della strada statale Pontina, sul cavalcavia di via Picasso, all'altezza di Latina. A scontrarsi, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Latina, un furgone e un suv finiti contro il guard-rail. Morti sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti l'autista del cassonato. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, gli agenti della Polstrada di Latina e del Distaccamento di Terracina impegnati nella ricostruzione esatta della dinamica.

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Un'altra persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente tra due auto avvenuto al km 108,100 della SS7 'Appia', a Terracina, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale medico e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità.

A Como un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte. Secondo le prime informazioni, un'auto con a bordo tre giovani sarebbe finita contro un ostacolo per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato devastante e per uno dei ragazzi, un 21enne, non c'è stato purtroppo nulla da fare: il personale sanitario intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Gli altri due giovani sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto le forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

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