BingX consolida la sua leadership nell'AI per il Web3 con 3 milioni di utenti in anteprima e 80 miliardi di dollari di volume nel Copy Trading nel Q3 2025

Principali risultati del terzo trimestre 2025

Città di Panama, 24 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e pionieri dell'intelligenza artificiale applicata al Web3, ha pubblicato il proprio rapporto sul Q3 2025, evidenziando una crescita costante in innovazione AI, sicurezza, sviluppo prodotto e coinvolgimento globale. Il trimestre ha confermato il progresso continuo di BingX nell'integrare tecnologia, fiducia e comunità, in linea con la sua missione di rendere il trading più intelligente, inclusivo e accessibile.

Secondo il CoinGecko's Q3 Crypto Industry Report, i volumi complessivi dei futures perpetui sui CEX hanno toccato un massimo storico nel Q3, e BingX ha mantenuto una forte crescita trimestre su trimestre, rafforzando la propria quota di mercato e la reputazione come una delle piattaforme di derivati più importanti al mondo.

Nel corso del trimestre, BingX ha anche rafforzato il proprio framework di conformità globale, ottenendo le certificazioni ISO 27001 e PCI DSS v4.0.1, tra gli standard internazionali più riconosciuti per la sicurezza delle informazioni e dei pagamenti. Questi riconoscimenti testimoniano l'impegno di BingX nel proteggere i dati degli utenti, garantire transazioni sicure e mantenere un'elevata integrità operativa in tutta la piattaforma.

Il Copy Trading di BingX ha continuato a mostrare performance eccezionali, con oltre 40.000 trader professionisti e più di 700 milioni di ordini copiati. Il volume complessivo ha superato 80 miliardi di dollari, mentre i trader professionisti hanno potuto beneficiare di commissioni fino al 32%, remunerazioni fisse, onboarding personalizzato e strumenti di crescita forniti dal Copy Trader Program da diversi milioni di dollari di BingX.

Nel frattempo, BingX AI, ha raggiunto 3 milioni di early users, risolvendo collettivamente oltre 30 milioni di richieste grazie ai suoi prodotti innovativi come BingX AI Bingo e BingX AI Master. Questi strumenti incarnano la visione di BingX per un trading adattivo e basato sui dati, offrendo analisi in tempo reale, strategie personalizzate e assistenza intelligente che evolve con il mercato. Man mano che l'AI diventa parte centrale dell'esperienza utente, BingX continua a ridefinire il modo in cui i trader apprendono, analizzano e operano, rendendo la finanza intelligente accessibile a un pubblico globale.

Il programma BingX VIP, completamente aggiornato, ora include vantaggi esclusivi come tassi di cambio scontati, ordini a prezzo garantito senza commissioni, zero slippage, assicurazione sulle liquidazioni e un prodotto di gestione patrimoniale al 13% di rendimento annuo per i nuovi VIP. Ogni membro VIP è inoltre affiancato da un relationship manager dedicato, per un supporto personalizzato in stile concierge e privilegi di trading di livello élite.

Infine, con il lancio della BingX Academy 2.0, l'exchange ha ribadito il proprio impegno verso l'educazione finanziaria. La nuova Academy offre un'interfaccia intuitiva, nuovi tutorial e percorsi di apprendimento potenziati dall'AI, con contenuti che spaziano da guide ai prodotti e strategie di trading fino a DeFi, Web3 e gestione del rischio. L'obiettivo è fornire esperienze formative strutturate e interattive che promuovano fiducia finanziaria e partecipazione consapevole ai mercati digitali.

"Il Q3 è stato un periodo di vero progresso per BingX, non solo in termini di innovazione di prodotto, ma anche di visione," ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX "Abbiamo accelerato l'adozione dell'AI, migliorato la trasparenza del trading e lanciato strumenti che aiutano gli utenti a crescere con fiducia. Che si tratti di educazione, innovazione o comunità, il nostro obiettivo resta lo stesso: rendere la finanza digitale più intelligente, più umana e più connessa al valore reale."

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803633/BingX_Strengthens_Leadership_Web3_AI_3_Million_Early_Users__80.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.