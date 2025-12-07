BingX lancia il "Recurring Buy" per aiutare gli utenti a navigare la volatilità del mercato crypto

CITTÀ DI PANAMA, 7 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e azienda leader nel settore Web3 e AI, annuncia oggi il lancio di Recurring Buy, una nuova funzione dedicata allo spot trading pensata per aiutare i principianti ad entrare nel mercato crypto in modo semplice e sicuro, anche in condizioni di forte volatilità. La funzione automatizza gli acquisti di criptovalute a intervalli regolari, con importi flessibili, offrendo agli utenti un metodo intuitivo per costruire posizioni di lungo periodo senza dover "indovinare" il momento giusto per entrare.

Con Recurring Buy gli utenti possono programmare acquisti automatici delle crypto selezionate con cadenza oraria, giornaliera, settimanale o mensile, partendo da soltanto 1 USDT. Una strategia che permette di accumulare nel tempo senza farsi condizionare dai minimi di mercato o dalle oscillazioni di prezzo. Distribuendo gli acquisti nel tempo, Recurring Buy aiuta a ridurre l'impatto della volatilità e abbassa il costo medio d'ingresso: un approccio popolare tra i principianti e tra chi punta al lungo periodo e vuole un metodo semplice ma disciplinato per accumulare asset.

"Con Recurring Buy offriamo ai nuovi utenti un modo più semplice per entrare nel mondo crypto senza farsi travolgere dal rumore delle oscillazioni quotidiane," ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. "BingX si impegna a offrire prodotti adatti a ogni livello di esperienza, e questa nuova funzione rafforza la nostra missione: supportare i principianti con strumenti pratici e accessibili, che li aiutino a costruire fiducia e costanza nel loro percorso di trading."

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

