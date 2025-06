Bitget lancia la 2ª campagna "Mese Anti-Truffa" per contrastare le frodi informatiche

VICTORIA, Seychelles, 6 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo, ha lanciato ufficialmente per il secondo anno il suo Mese Anti-Truffa. Si tratta di un'iniziativa globale volta a diffondere la consapevolezza sulla sicurezza delle crypto.

L'obiettivo del Mese Anti-Truffa è quello di sensibilizzare alla sicurezza e proteggere gli asset digitali e i dati personali degli utenti. Per tutto il mese di giugno, Bitget cambia il copione, sostituendo la paura con l'empowerment.

All'insegna del tema Vista più acuta, difesa più solida, la campagna del Mese Anti-Truffa di Bitget combina la formazione basata sul gioco, lo storytelling della community e i contenuti ad alto coinvolgimento. In questo modo, può favorire una cultura improntata alla vigilanza.

La campagna prevede il lancio dell'Hub Anti-Truffa di Bitget, un microsito dedicato che ospita risorse interattive, il movimento "PFP Smarter Glasses" sui social media, una serie di blog sulla sicurezza in più parti e il minigioco "Smarter Eyes Challenge".

Tuttavia, non si tratta di una missione in solitaria. Bitget collabora con una rete in espansione di esperti di sicurezza. In questo modo, può amplificare il suo messaggio e costruire un futuro più sicuro per la blockchain. Tra i principali collaboratori di questa iniziativa figurano aziende di sicurezza di alto livello, come GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec e Security Alliance. Si tratta di leader nell'identificazione delle vulnerabilità, nell'analisi delle minacce on-chain e nello sviluppo di infrastrutture protettive.

Anche le collaborazioni strategiche con altri importanti operatori del Web3 come Bitget Wallet, Morph e Tapswap sostengono questa campagna. Queste piattaforme rappresentano l'impegno di tutto l'ecosistema per un Web3 più sicuro. Questo garantisce che gli utenti di portafogli, app ed esperienze sociali abbiano accesso alle conoscenze e siano protetti a livello di progettazione.

Ma non è solo una questione di strumenti: è una questione di fiducia. "Le truffe possono adeguarsi, ma lo faremo anche noi", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget. "Stiamo lavorando a un futuro Web3 in cui la sicurezza non è qualcosa che gli utenti auspicano, ma qualcosa di cui fanno parte. Il Mese Anti-Truffa è in linea con la nostra convinzione che proteggere gli utenti non sia solo un dovere tecnico, ma anche un obiettivo condiviso".

Il Mese Anti-Truffa rappresenta l'impegno a lungo termine di Bitget: la sicurezza è fondamentale per il futuro delle criptovalute. Inoltre, nella "selva oscura" del Web3, la consapevolezza può essere l'armatura più forte di cui disponiamo. Il settore sta crescendo ed è ora che lo faccia anche il nostro approccio alla sicurezza.

Per partecipare alla campagna, visita l'Hub Anti-Truffa di Bitget qui.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart.

