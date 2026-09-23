Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH hanno raggiunto 5,98 milioni di token e che il valore complessivo delle disponibilità in criptovalute e liquidità ammonta a 17,1 miliardi di dollari

Bitmine detiene il 4,9% dell'offerta complessiva di ETH, pari a 122,1 milioni di token

In soli 15 mesi, Bitmine ha raggiunto il 98% dell'obiettivo «Alchemy of 5%»

Nel terzo trimestre del 2026, ETH è finora l'asset macro con le migliori performance, superando l'S&P 500 di 6.519 punti base

Tom Lee terrà il keynote alla Korea Blockchain Week il 30 settembre 2026

Bitmine è stata inclusa nel Russell 1000 Large-cap Index il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate Series A di Bitmine sono negoziate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine ha 5.067.309 ETH in staking, per un valore di 13,6 miliardi di dollari calcolato a 2.688 dollari per ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine detiene una partecipazione da 105 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), una delle poche società quotate al mondo che offrono agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Il valore complessivo delle disponibilità di Bitmine in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 17,1 miliardi di dollari e comprende 5,98 milioni di ETH, liquidità e titoli negoziabili per 714 milioni di dollari, oltre ad altre criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas «Tom» Lee, a sostegno dell'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta di ETH

NORWALK, Connecticut, 23 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («Bitmine» o la «Società»), società attiva nell'ecosistema Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute come investimento di lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle proprie disponibilità in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot» ammonta a 17,1 miliardi di dollari.

Alle 21:00 ET del 20 settembre 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.983.940 ETH al prezzo di 2.688 dollari per ETH (fonte Coinbase), 212 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 105 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS), classificata tra gli investimenti «moonshot», e liquidità e titoli negoziabili per un totale di 714 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,9% dell'offerta complessiva di Ethereum, pari a 122,1 milioni di ETH.

«Crediamo che sia in corso un mercato rialzista delle criptovalute, iniziato alla fine di giugno, trainato da una moltitudine di fattori, tra cui la rotazione dall'IA alle criptovalute, il rafforzamento dei fondamentali delle criptovalute incentrati sia sulla tokenizzazione che sull'IA e, infine, la fine del ciclo quadriennale. A poco più di una settimana dalla fine del terzo trimestre del calendario (3T26), la sovraperformance di Ethereum come asset macro continua a rafforzarsi. Da inizio trimestre, ETH sta registrando una sovraperformance di 6.519 punti base, distanziando altri asset macro», ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

«Per noi, questa massiccia sovraperformance di ETH nel 3T26 è vista come un preludio a un movimento potenzialmente più forte nel 4° trimestre del 2026. Dato che le istituzioni hanno sottovalutato le criptovalute nel 2026, in parte a causa della sovraperformance dei titoli legati all'IA all'inizio del 2026, ci aspettiamo che le istituzioni aumentino sostanzialmente la loro esposizione negli ultimi 3 mesi del 2026. Riteniamo che ciò possa aumentare in modo significativo i guadagni osservati dal 30 giugno», ha proseguito Lee.

Tom Lee terrà inoltre il keynote della Korea Blockchain Week 2026 il 30 settembre alle 11:20 presso il Walkerhill Hotels & Resorts di Seoul. L'intervento, della durata di 25 minuti, farà parte della Korea Blockchain Week, una delle principali conferenze asiatiche dedicate alla blockchain e agli asset digitali. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Korea Blockchain Week.

«Nell'ultima settimana abbiamo acquistato 27.562 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della propria ETH Treasury Strategy, il 30 giugno 2025», ha dichiarato Lee.

Il 16 luglio 2026 Bitmine ha pubblicato il più recente messaggio del Presidente (link qui) relativo a luglio 2026. Il messaggio è intitolato «ETH è la risposta alla "valle perturbante" della ricchezza» (ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth).

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 20 settembre 2026, Bitmine aveva complessivamente 5.067.309 ETH in staking, per un valore pari a 13,6 miliardi di dollari, calcolato a 2.688 dollari per ETH. «Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner, le ricompense da staking previste ammonteranno a 421 milioni di dollari su base annualizzata, sulla base di un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,62%», ha dichiarato Lee.

«I ricavi annualizzati derivanti dallo staking sono attualmente stimati in 357 milioni di dollari. I 5,1 milioni di ETH in staking rappresentano l'85% dei 5,98 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le attività di staking gestite direttamente da Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni pari al 2,62% su base annualizzata», ha proseguito Lee.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 1,2 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 18 settembre 2026), classificandosi al 100° posto negli Stati Uniti, dietro a Eaton Corp (99° posto) e davanti a Ciena Corp (101° posto) tra i 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Le disponibilità in criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società con una tesoreria in Ethereum e al secondo posto tra le tesorerie crypto a livello globale, dietro Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riportato detiene 845.080 BTC per un valore di circa 75 miliardi di dollari. Bitmine rimane la maggiore società al mondo per consistenza della tesoreria in Ethereum.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e Project Crypto della Securities and Exchange Commission (SEC) possano avere sui servizi finanziari nel 2026 un impatto trasformativo paragonabile a quello dell'intervento statunitense del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dalla convertibilità in oro 55 anni fa. L'evento del 1971 rappresentò il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti della finanza e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento che conosciamo oggi. Questi si sono poi rivelati investimenti più redditizi dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2025 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, è possibile registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate («Bitmine» o la «Società»), è un'azienda attiva nelle infrastrutture tecnologiche blockchain e opera nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di Bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori dei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono inoltre investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale, ad alto potenziale, nonché servizi accessori di mining, gestione di infrastrutture e consulenza.

Per altre informazioni, segui Bitmine su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono «dichiarazioni previsionali» ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono generalmente essere identificate dall'uso di termini quali «si attende», «proietta», «intende», «pianifica», «crede», «si aspetta», «stima», «prevede», «mira», «obiettivi», «può», «potrà», «potrebbe», «dovrebbe», «ritiene», «considera» o espressioni analoghe, nonché dalla forma negativa di tali termini o da altra terminologia equivalente. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti, tra l'altro: (i) l'obiettivo della società di acquisire il 5% dell'offerta complessiva di ETH, nell'ambito dell'iniziativa «Alchemy of 5%», e le dichiarazioni secondo cui, in 15 mesi, la Società avrebbe raggiunto il 98% del percorso necessario per conseguire tale obiettivo; (ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione di asset digitali in tesoreria, incluse le dichiarazioni riguardanti gli acquisti settimanali continuativi di ETH dall'avvio della ETH Treasury Strategy il 30 giugno 2025 e il posizionamento della Società come maggiore tesoreria in ETH al mondo; (iii) le attività di staking della Società, incluse le ricompense annualizzate da staking di ETH stimate in circa 421 milioni di dollari a regime, ipotizzando che tutti gli ETH di Bitmine siano messi in staking tramite MAVAN e i relativi partner e applicando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,62%, i ricavi annualizzati da staking attualmente stimati in circa 357 milioni di dollari, il rendimento a 7 giorni del 2,62% su base annualizzata e che l'85% delle partecipazioni in ETH di Bitmine siano attualmente in staking; (iv) l'espansione di MAVAN per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di infrastrutture di staking di livello avanzato, nonché l'obiettivo di posizionare MAVAN come una delle principali piattaforme di staking di Ethereum per BMNR e gli investitori istituzionali; (v) la convinzione che sia in corso un mercato rialzista delle criptovalute, iniziato alla fine di giugno, trainato dalla rotazione dall'IA alla criptovalute, dal rafforzamento dei fondamentali delle criptovalute incentrati sulla tokenizzazione e sull'IA e dalla fine del ciclo quadriennale; (vi) dichiarazioni relative alla performance di ETH, indicato finora come l'asset macro con le migliori performance nel terzo trimestre 2026, con una sovraperformance di 6.519 punti base rispetto all'S&P 500; (vii) la convinzione secondo cui la sovraperformance di ETH nel terzo trimestre 2026 sia un preludio a un movimento rialzista potenzialmente più forte nel quarto trimestre 2026 e l'aspettativa che le istituzioni aumentino sostanzialmente la loro esposizione alle criptovalute negli ultimi tre mesi del 2026, il che potrebbe aumentare in modo significativo i guadagni osservati dal 30 giugno; (viii) la convinzione del management secondo cui il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC potrebbero avere nel 2026 un impatto trasformativo sui servizi finanziari paragonabile alla fine del sistema di Bretton Woods nel 1971 e secondo cui gli investimenti derivanti da tale trasformazione potrebbero rivelarsi più redditizi dell'oro; (ix) le dichiarazioni relative agli investimenti della Società, inclusa l'affermazione secondo cui l'investimento in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) offrirebbe agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI, nonché la partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries; e (x) le dichiarazioni relative al valore delle disponibilità della Società in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot», incluse disponibilità complessive per 17,1 miliardi di dollari e partecipazioni in ETH pari al 4,9% dell'offerta complessiva di ETH.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. Tra i fattori che potrebbero determinare o contribuire a tali differenze figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin, e la natura speculativa degli investimenti in asset digitali; il rischio che i movimenti storici del prezzo di ETH, gli indicatori di analisi tecnica e la performance relativa rispetto ad altri asset macro non si ripetano o non siano indicativi delle performance future; la dipendenza della Società da fonti terze per la determinazione dei prezzi, inclusa Coinbase, e dai valori di mercato riportati ai fini del calcolo del valore delle proprie disponibilità in criptovalute, liquidità, titoli negoziabili e investimenti «moonshot», nonché il rischio che tali valori subiscano variazioni significative dopo la data e l'ora di cui indicate nel presente comunicato; le variazioni delle condizioni di mercato che possono influire sul prezzo e sui volumi di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società, nonché il rischio che l'inclusione della Società nell'indice Russell 1000 non produca i benefici attesi; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali, mantenere la continuità degli acquisti settimanali di ETH e raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, compreso l'obiettivo «Alchemy of 5%», la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative, le attività legate alla tesoreria in Ethereum e l'espansione di MAVAN; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici connessi alle attività di staking e validazione della Società, inclusi guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della cybersicurezza e modifiche ai protocolli; il rischio che i livelli effettivi di partecipazione allo staking, i rendimenti, le ricompense e i ricavi differiscano in misura significativa dagli importi previsionali descritti nel presente comunicato, che si basano su un rendimento a 7 giorni e presuppongono che, a regime, tutti gli ETH siano messi in staking; l'accuratezza delle convinzioni riguardanti l'esistenza, la tempistica, la durata e i fattori trainanti di un mercato rialzista delle criptovalute, compresa la rotazione prevista dall'IA alle criptovalute, il rafforzamento dei fondamentali delle criptovalute e la tempistica del ciclo quadriennale; il rischio che il movimento rialzista atteso nel quarto trimestre del 2026 non si verifichi e che le istituzioni non aumentino la loro esposizione alle criptovalute come previsto; la concorrenza nei settori della tesoreria di asset digitali, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da figure chiave, tra cui i dirigenti e i consulenti; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking negli Stati Uniti e a livello globale, compresa l'eventuale approvazione definitiva, attuazione e interpretazione del GENIUS Act e di altre proposte legislative e iniziative normative in corso; le iniziative della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione che possono incidere sugli asset digitali e sulle attività a essi correlate; i rischi connessi agli investimenti della Società in opportunità blockchain in fase iniziale, definiti investimenti «moonshot», inclusi gli investimenti in Eightco Holdings, compresa la natura e l'entità di qualsiasi eventuale esposizione indiretta a OpenAI, e in Beast Industries; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse, politica monetaria della Federal Reserve, condizioni del mercato del lavoro, rischi bellici, aumento dei rendimenti e condizioni economiche generali che possono influire sul sentiment degli investitori nei confronti degli asset digitali; l'imprevedibilità dei cicli del mercato delle criptovalute e l'accuratezza delle aspettative relative ai futuri cicli del settore crypto; eventuali modifiche al protocollo Ethereum, incluse le modalità di staking, i requisiti dei validatori e le strutture delle ricompense; le performance dei fornitori terzi di servizi, degli exchange, delle società di custodia e dei partner di staking; i rischi connessi alla concentrazione degli asset della Società in valute digitali, in particolare Ethereum; nonché gli altri fattori di rischio descritti nei documenti presentati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime, previsioni, proiezioni, valutazioni e convinzioni del management in merito a eventi e circostanze future. I risultati effettivi potrebbero differire in misura significativa da quelli espressi o implicitamente indicati nelle dichiarazioni previsionali per effetto di numerosi fattori, tra cui quelli sopra descritti e quelli riportati nella sezione «Risk Factors» dell'Annual Report della Società su Form 10-K relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2025, depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nei Quarterly Reports della Società su Form 10-Q e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come eventualmente modificati o aggiornati nel tempo. Copie di tali documenti sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov e sul sito web della Società all'indirizzo:https://Bitminetech.io/investor-relations/. La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo o impegno di aggiornare, rivedere o integrare le dichiarazioni previsionali al fine di riflettere eventuali cambiamenti delle proprie aspettative o variazioni negli eventi, nelle condizioni o nelle circostanze su cui tali dichiarazioni si basano, salvo quanto richiesto dalla normativa o dalla regolamentazione applicabile.

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