Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,77 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,3 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,8% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto il 96% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 12 mesi

Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine detiene 4.917.189 ETH in staking, pari a 9,0 miliardi di dollari al prezzo di 1.820 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzional

Bitmine possiede 69 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + "Moonshots" ammontano a 11,3 miliardi di dollari, inclusi 5,77 milioni di token ETH, liquidità totali e titoli negoziabili pari a 482 milioni di dollari, e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primario livello, tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 15 luglio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale e titoli negoziabili + "moonshot" ammontano complessivamente a 11,3 miliardi di dollari.

Alle 17:00 ET del 12 luglio 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.770.038 ETH al prezzo di 1.820 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries e una di 69 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 482 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,8% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Una delle maggiori storie di successo nel mondo delle criptovalute del 2026 è il trionfo inaspettato della mainnet di Robinhood Chain L2, lanciata il 1° luglio e basata su Arbitrum. I volumi in dollari hanno già superato il miliardo, e la Robinhood Chain registra ora un volume di trading superiore a un altro exchange decentralizzato (DEX), e ciò dimostra la straordinaria utilità e l'allineamento al mercato del prodotto di Ethereum, che rappresenta la blockchain sottostante", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

"Robinhood Chain utilizza ETH come token nativo per il gas. Inoltre, le commissioni di transazione sono denominate in ETH e la finalità è definita su Ethereum. I 27 milioni di utenti di Robinhood stanno pagando commissioni sulle criptovalute denominate in ETH. In altre parole, gli utenti comuni stanno iniziando a considerare l'ETH come se fosse denaro", ha dichiarato Lee.

Il 26 giugno, Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap, in occasione della revisione annuale dell'indice. L'Investment Company Institute (ICI) valuta che i fondi di investimento passivi e gli ETF rappresentino tipicamente il 18-20% delle azioni di una società.

"Si prevede che con l'aggiunta al Russell 1000, centinaia, e forse migliaia, di ulteriori investitori istituzionali diventeranno azionisti di Bitmine", ha continuato Lee.

Il 10 giugno, Bitmine ha concluso la sua offerta (l'"offerta"), registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), di 3.500.000 azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% (le "Azioni privilegiate di Serie A"), a un prezzo di offerta pubblica pari a 80,00 dollari per azione.

La Società ha ricevuto proventi netti derivanti dall'offerta pari a circa 273,8 milioni di dollari, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione stimate dalla Società. Le azioni privilegiate di Serie A saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP. I dividendi di BMNP saranno pagati settimanalmente, in base alle disposizioni del Certificato di Designazione applicabile.

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 27.801 ETH, aumentando il ritmo rispetto alla settimana precedente. Continueremo a mantenere un ritmo di accumulo costante nel 2026. Crediamo di essere nelle fasi iniziali della primavera delle criptovalute. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha affermato Lee.

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 12 luglio 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.917.189 (9,0 miliardi di dollari al prezzo di 1.820 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 284 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,70%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 242 milioni di dollari. E questi 4,9 milioni di ETH rappresentano oltre l'85% dei 5,77 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,70% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc., che secondo quanto riferito possiede 843.775 BTC per un valore di circa 54 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 475 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 10 luglio 2026), classificandosi al 215° posto negli Stati Uniti, dietro Southern Company (214° posto) e davanti a Equinix Inc. (216 posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentino, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali che riguardano, in particolare: (i) gli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e la previsione secondo cui Bitmine raggiungerà tale obiettivo nel corso del 2026; (ii) le convinzioni e le aspettative della Società sul mercato delle criptovalute, tra cui la convinzione che la Società si trovi nelle fasi iniziali di una "primavera delle criptovalute" e che Bitmine manterrà un ritmo costante di accumulo di ETH nel 2026; (iii) dichiarazioni relative al successo e all'impatto della mainnet di Robinhood Chain L2, tra cui l'affermazione secondo cui Robinhood Chain registra un volume di trading superiore a un altro exchange decentralizzato, la previsione secondo cui i 27 milioni di utenti di Robinhood paghino commissioni in criptovaluta denominate in ETH e la dichiarazione del management secondo cui gli utenti comuni stanno iniziando a considerare l'ETH come una forma di denaro; (iv) la previsione riguardo al fatto che con l'aggiunta all'indice Russell 1000 centinaia, e forse migliaia, di ulteriori investitori istituzionali diventeranno azionisti di Bitmine, tra cui le aspettative relative alla proprietà di fondi di investimento passivo; (v) le aspettative relative alle azioni privilegiate perpetue di Serie A della Società, incluso il pagamento previsto dei dividendi per le azioni BMNP su base settimanale; (vi) la strategia della Società di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking, tra cui le ricompense annualizzate previste per lo staking di ETH, pari a circa 284 milioni di dollari (quando MAVAN e i partner di staking hanno totalmente in staking l'ETH di Bitmine), e gli attuali ricavi annualizzati previsti dallo staking, pari a circa 242 milioni di dollari; (vii) l'espansione prevista di MAVAN finalizzata a servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca delle migliori infrastrutture di staking; (viii) la convinzione del management che il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC cambino i servizi finanziari quanto l'azione degli Stati Uniti del 15 agosto 1971, che pose termine a Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA; e (ix) la crescita e l'evoluzione future della strategia di tesoreria Ethereum della Società. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, si dovrebbero tener presenti diversi fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'emanazione e l'attuazione definitiva del GENIUS Act e di altra legislazione in corso di approvazione e di altre iniziative SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi riguardanti i sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e le prestazioni futuri effettivi potrebbero essere notevolmente differenti rispetto a quelli riportati nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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