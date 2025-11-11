Black Friday in sicurezza con Yale

Milano, 11 novembre 2025 –Da oggi fino al 1 dicembre sono attive le offerte Black Friday di Yale, pensate per rendere la tua casa più sicura. Serrature intelligenti, telecamere, allarmi e casseforti sono disponibili con sconti esclusivi per un periodo limitato. È il momento ideale per aggiornare i tuoi sistemi di sicurezza con soluzioni affidabili e di ultima generazione.

Smart Lock Linus® L2

Il prodotto più iconico di Yale è disponibile con il 30% di sconto se acquistato con un set completo, oppure con il 25% di sconto nella versione singola. Progettato per un accesso senza chiavi, Linus® L2 consente agli utenti di condividere chiavi virtuali e codici tramite l’app Yale Home, oltre a modalità di accesso disponibili grazie agli accessori Yale, come il Tastierino Smart 2 con Impronta Digitale. Questa serratura pluripremiata, progettata per semplificare la sicurezza domestica, consente ai proprietari di programmare automaticamente il blocco e lo sblocco delle porte, offrendo serenità durante la notte e comodità al mattino.

Telecamere e Campanello Smart

In occasione del Black Friday, Telecamere e Campanello Smart sono scontati del 30%. La gamma di telecamere Yale consente di visualizzare immagini in diretta e registrazioni in Full HD direttamente dall’app Yale Home. Grazie alle funzioni avanzate di intelligenza artificiale, come il rilevamento di persone e animali domestici e la definizione di zone personalizzabili, le notifiche indesiderate vengono ridotte al minimo. Il Campanello Smart garantisce monitoraggio e avvisi in tempo reale, oltre a una funzione di “chiamata” quando viene attivato, così gli utenti non si perdono mai una visita o una consegna. Il dispositivo è integrabile con Linus® L2, il che permette agli utenti di controllare l’identità dei visitatori e sbloccare la porta in tutta sicurezza dall’app.

Allarme Smart

Approfitta di questo Black Friday con il 30% di sconto sui Kit Allarme Smart! Progettato per proteggere la tua casa, l’allarme rappresenta la prima linea di difesa contro intrusioni e potenziali incidenti, consentendo di prevenirli. Facile da installare e utilizzare, permette di monitorare la sicurezza in tempo reale grazie alle notifiche intelligenti e di attivare o disattivare il sistema ovunque ci si trovi tramite l’app Yale Home.

Casseforti Yale

I proprietari di casa possono proteggere i loro beni più preziosi approfittando del 30% di sconto sulle casseforti Yale, inclusa la Cassaforte Smart! La gamma Yale comprende modelli antimanomissione, ignifughi e smart, disponibili in diverse dimensioni e stili, tutti progettati per custodire e proteggere al meglio gli oggetti di valore. Dalle soluzioni più tradizionali, con chiavi, impronta digitale o codici di accesso, più semplici da utilizzare e affidabili, fino ai modelli più tecnologici, con controllo da remoto tramite l’app, Yale ha la cassaforte giusta per ogni esigenza.

L’azienda

Con 185 anni di storia alle spalle, Yale è uno dei marchi leader nel settore della sicurezza e protegge le persone, i luoghi ed i beni che amiamo di più. Proteggiamo milioni di abitazioni e imprese in tutto il mondo con serrature meccaniche innovative, antifurto, casseforti e serrature intelligenti per porte esterne ed interne, armadietti, consegne a domicilio e tanto altro. Yale fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader globale nelle soluzioni di accesso. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.yalehome.it

