BNP PARIBAS BNL EQUITY INVESTMENTS ENTRA NEL CAPITALE DI HLPY

LA PIATTAFORMA EUROPEA FULL DIGITAL PER L'ASSISTENZA AL VEICOLO COMPLETA IL NUOVO ROUND DI FINANZIAMENTO DA 20 MILIONI DI EURO E ANNUNCIA L'ACQUISIZIONE DI CARVOILÀ

MILANO, 23 settembre 2026 /PRNewswire/ -- hlpy, scale-up italiana che sta ridisegnando l'assistenza al veicolo e alla mobilità in Europa attraverso una piattaforma full digital e AI driven, annuncia un nuovo round di finanziamento da 20 milioni di euro e l'acquisizione del 100% del capitale di Carvoilà, società specializzata nei servizi di movimentazione e logistica dei veicoli.

Con l'operazione, fa il proprio ingresso nel capitale di hlpy BNP Paribas BNL Equity Investments (BBEI), società del Gruppo BNP Paribas specializzata negli investimenti di minoranza in piccole e medie imprese italiane.

L'operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita per linee esterne intrapresa da hlpy, finalizzata ad ampliare progressivamente il perimetro dei servizi offerti lungo l'intera filiera automotive e a consolidare il proprio ruolo di orchestratore paneuropeo dei servizi al veicolo.

Grazie alle nuove risorse finanziarie e all'acquisizione di Carvoilà, hlpy aggiunge un nuovo tassello al suo percorso di crescita ed evoluzione da piattaforma digitale per l'assistenza alla mobilità a ecosistema integrato di servizi al veicolo, in grado di connettere tecnologia, dati, network operativo e competenze specialistiche lungo tutta la catena del valore dei servizi automotive.

Con l'acquisizione, le founderFrancesca Vidali e Michela Conti di CarVoilà entrano nel Gruppo hlpy con l'obiettivo di espandere il modello e sfruttare le sinergie operative.

Valerio Chiaronzi, CEO di hlpy, ha dichiarato: "Stiamo evolvendo la nostra piattaforma ormai capace di accompagnare il veicolo lungo l'intera filiera dei servizi pre e post-vendita, dall'assistenza alla riparazione, dalla manutenzione, alla logistica, grazie alla combinazione tra tecnologia, dati e network operativo. Il nuovo round di finanziamento e l'ingresso di BBEI nel capitale confermano la fiducia nel nostro modello industriale e ci permettono di accelerare ulteriormente la crescita organica e per linee esterne."

Lorenzo Langella, CEO di BBEI, ha sostenuto: "L'investimento in hlpy rientra pienamente nel mandato di BBEI: creare partnership strategiche con società attive in settori dinamici e gestite da imprenditori visionari".

Francesca Vidali, Founder di Carvoilà, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di entrare a far parte del gruppo hlpy. Carvoilà nasce con una visione precisa: portare innovazione ed efficienza nella logistica dei veicoli, ridisegnando il modo in cui il trasporto su strada può essere organizzato e vissuto".

Con l'ingresso di Carvoilà nel gruppo, hlpy si avvicina ulteriormente all'obiettivo prefissato di superare i 100 milioni di euro di ricavi ricorrenti entro il 2027. Inoltre con questa operazione, la scale up totalizza 45 milioni di euro di raccolta dalla fondazione nel 2020 e due acquisizioni in 6 anni di attività.

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