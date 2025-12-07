Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin di novembre 2025

DALLAS, 7 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società") oggi ha pubblicato l'aggiornamento delle sue operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di novembre 2025.

Aggiornamento sulle operazioni di produzione e mining di Bitcoin per il mese di novembre 2025

Metrica Novembre 2025 [ 1] Ottobre 2025 [ 1] Numero di Bitcoin prodotti 546,7 602,6 Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno 18,22 19,44 Numero totale di Bitcoin detenuti [ 2] 6.959,3 6.412,6 Hashrate distribuito 50 EH/s 50 EH/s Hashrate operativo medio [ 3] 44,38 EH/s 46,09 EH/s

Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti.

Paul Yu, CEO e direttore di Cango, ha commentato: "Novembre ha coinciso con il traguardo di un anno della nostra trasformazione strategica ed è stato un mese che ha dimostrato sia i nostri progressi che la nostra direzione. Da quando abbiamo aumentato il nostro hashrate da 32 EH/s a 50 EH/s, all'inizio di quest'anno, abbiamo costantemente ottimizzato le nostre operazioni per raggiungere livelli medi di hashrate operativo pari a circa il 90% e abbiamo chiuso il mese con 6.959,3 BTC in portafoglio. Abbiamo inoltre completato la nostra transizione alla Borsa di New York in seguito alla chiusura del nostro programma ADR, consentendo la proprietà diretta di azioni e aprendo un nuovo capitolo di visibilità e allineamento nel mercato statunitense. Questi risultati rafforzano le nostre fondamenta e portano avanti la nostra visione a lungo termine di evolverci da importante miner di Bitcoin a una rete di elaborazione AI globale e distribuita, alimentata da energia verde".

Informazioni su Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) è impegnata soprattutto nel settore del mining di Bitcoin, con operazioni distribuite strategicamente in Nordamerica, Medio Oriente, Sudamerica e Africa orientale. La Società ha debuttato nel settore delle criptovalute nel novembre 2024, spinta dai progressi nella tecnologia blockchain, dalla crescente adozione di asset digitali e dal suo impegno nella diversificazione del portafoglio aziendale. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale online di auto usate tramite AutoCango.com, che semplifica l'accesso a un inventario di veicoli di alta qualità dalla Cina per i clienti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.

Contatto per i rapporti con gli investitori

Juliet YE, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.Email: ir@cangoonline.com

Christensen AdvisoryTel: +852 2117 0861Email: cango@christensencomms.com

