Capp Plast ottiene efficienza, risparmi e sicurezza con le soluzioni digitali per l’energia di Schneider Electric

• L’azienda energivora riduce i consumi annuali del 7% - pari a circa 1,4 GWh - e ottiene maggiore sicurezza e continuità operativa

Stezzano (BG), 19 luglio 2024 - Incremento dell’efficienza energetica, riduzione degli sprechi e maggiore garanzia di sicurezza. Questi i vantaggi ottenuti grazie alle soluzioni di Schneider Electric da Capp Plast, azienda italiana produttrice di contenitori in materiale plastico, che ha promosso un percorso di modernizzazione e revamping degli impianti di distribuzione elettrica nei siti produttivi di Prato e Capalle/Campi Bisenzio (FI).

L’azienda, fondata nel 1960, è costantemente cresciuta, affiancando alla produzione di film per imballaggi flessibili destinati al settore tessile nuove divisioni aziendali dedicate allo stampaggio a iniezione, per la produzione di grandi contenitori e pallet in polietilene, e alla realizzazione di flaconi, rivolti al settore alimentare, farmaceutico e della cosmesi.

La necessità di ampliare gli spazi produttivi e il parco macchine e di rispondere a obblighi di produzione sempre più stringenti in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica ha spinto l’azienda a investire nell’ammodernamento dell’infrastruttura elettrica. Il sito di Capalle/Campi Bisenzio, in particolare, è stato oggetto negli ultimi 15 anni di diversi interventi di retrofit, culminati recentemente con la digitalizzazione dei sistemi e della gestione dell’energia.

Nel sito è stata installata una cabina di trasformazione elettrica MT-BT Smart di Schneider Electric, che alimenta una nuova grande pressa a iniezione introdotta nell’impianto; la cabina è connessa e consente agli operatori di utilizzare interfacce con realtà aumentata e realtà virtuale, aumentando la sicurezza e la capacità di controllo.

“Per completare questi interventi di revamping siamo ricorsi alle risorse disponibili tramite il bando Industria 4.0”, ha spiegato Filippo Baldi Responsabile Marketing di Capp Plast. “Grazie alla tecnologia della realtà aumentata della cabina di trasformazione elettrica MT-BT di Schneider Electric, ad esempio, effettuiamo il monitoraggio termico, misuriamo la temperatura ambiente e la temperatura cavi, oltre al tasso di umidità. Ciò ci consente di ridurre il rischio di errori e assicurare la continuità produttiva”.

L’adozione nell’arco dell’ultimo anno della soluzione di monitoraggio EcoStruxure Power Monitoring Expert di Schneider Electric, progettata per aiutare a massimizzare i tempi di attività e l'efficienza energetica ed operativa nei siti energivori, ha consentito a Capp Plast di ottenere rilevanti risparmi, ma non solo: ha anche reso più semplice soddisfare l’obbligo periodico di redazione degli audit energetici per entrambi i siti produttivi dell’azienda.

“Grazie ai sensori presenti nell’impianto di Capalle/Campi Bisenzio, la lettura dei consumi energetici avviene in maniera automatica, precisa e affidabile - ha aggiunto Gianpiero Innocenti, Direttore di Stabilimento - La piattaforma Power Monitoring Expert, poi, è in grado di dialogare direttamente col gestionale di Capp Plast, permettendoci di calcolare anche il dispendio di energia per ogni singola gamma di prodotto”.

Il monitoraggio costante di tutti i vettori energetici ha permesso a Capp Plast di identificare e intervenire sugli sprechi, anche e soprattutto quelli di cui non era a conoscenza, e ciò si è tradotto in un abbattimento annuale dei consumi di circa 1,4 GWh. Inoltre, le informazioni dettagliate sui consumi consentono di individuare gli investimenti necessari per un ulteriore efficientamento delle linee di produzione.

Utilizzando la piattafoma EcoStruxure Power Advisor di Schneider Electric, Capp Plast è oggi in grado di analizzare le prestazioni dell’infrastruttura elettrica e individuare tempestivamente eventuali problematiche legate alla qualità dell'energia, che potrebbero determinare guasti delle apparecchiature o comprometterne l’affidabilità. Per una maggiore garanzia di continuità, Capp Plast ha sottoscritto anche il servizio EcoStruxure Asset Advisor, che consente un controllo costante delle infrastrutture critiche e l’adozione di un approccio preventivo e predittivo, attivando tempestivamente, sulla base di allarmi, interventi che evitano il verificarsi di incidenti critici.

Oltre a garantire una maggiore sicurezza delle persone e delle risorse presenti negli impianti, il servizio EcoStruxure Asset Advisor assicura a Capp Plast la continuità della produttività e riduce al minimo i tempi di inattività, di riparazione e di manutenzione non programmati.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti.

Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 168.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it