Carrefour Israel migliora le performance marketing grazie alla piattaforma AI targata Pairzon

TEL AVIV, Israele, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Carrefour Israel, una filiale di una delle principali catene di ipermercati al dettaglio al mondo, sfrutta con successo la piattaforma marketing AI di Pairzon per ottimizzare le proprie strategie di marketing digitale e ottenere una maggiore efficienza, un maggior ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) e una netta riduzione dei costi di acquisizione clienti (CPP).

In qualità di colosso del commercio al dettaglio, con una vasta base di clienti e operazioni online e offline, Carrefour era alla ricerca di una soluzione basata sui dati per colmare il divario tra campagne digitali e transazioni in negozio. Integrando le informazioni basate sull'AI e le capacità di segmentazione del pubblico di Pairzon, Carrefour è riuscita a:

• Aumentare il ROAS: massimo impatto dell'impegno nel marketing digitale grazie alla capacità di rivolgersi in modo più efficace ai clienti di alto valore.

• Ridurre il CPP: riduzione dei costi di acquisizione sfruttando i dati proprietari e ottimizzando la segmentazione del pubblico.

• Migliorare il targeting dei clienti: uso di analisi basate sull'intelligenza artificiale per creare segmenti di clienti più precisi, aumentandone il coinvolgimento e i tassi di conversione.

• Ottenere una perfetta integrazione omnicanale: la piattaforma Pairzon si è connessa in modo impeccabile con i sistemi CRM, POS e fedeltà di Carrefour e ha fornito in tempo reale informazioni sul comportamento dei clienti in tutti i canali.

"Grazie a Pairzon abbiamo potuto adottare un approccio più intelligente e basato sui dati per il nostro marketing", è il commento di Hagit Taigfeld, CMO di Carrefour Israel. "Collegando i dati dei clienti online e offline abbiamo migliorato l'efficienza delle nostre campagne e riscontrato miglioramenti misurabili negli indicatori chiave delle performance".

Galit Arizon, amministratore delegato di Pairzon, ha aggiunto: "Oggi i rivenditori al dettaglio devono colmare il divario tra marketing digitale e transazioni nel mondo reale. La nostra piattaforma AI consente a marchi come Carrefour di sfruttare efficacemente i propri dati proprietari, garantendo l'ottimizzazione di ogni investimento marketing per un impatto massimo. Questa collaborazione dimostra come l'AI sia in grado di rivoluzionare il marketing al dettaglio e di renderlo più preciso, efficiente e orientato ai risultati".

Questa collaborazione di successo evidenzia il potere dell'AI nel trasformare le strategie di marketing al dettaglio, consentendo a marchi globali come Carrefour di ottimizzare il coinvolgimento dei clienti e di massimizzare le opportunità di fatturato.

Informazioni su Pairzon

Pairzon è una piattaforma marketing AI che migliora il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) sfruttando i dati delle transazioni in negozio e online per un targeting preciso del pubblico. Integrandosi perfettamente con POS e altre fonti di dati, Pairzon analizza il comportamento di acquisto dei clienti e applica avanzati algoritmi AI per prevedere futuri modelli di acquisto sulle piattaforme digitali, consentendo ai rivenditori di ottimizzare l'efficienza del marketing e massimizzare l'impatto della campagna.

