Cecconato Impianti Tecnologici, Treviso: “Impianti tecnologici al servizio della crescita sostenibile dell’industria”

Milano, 14/07/2025 - L’evoluzione dell’industria passa anche dall’efficienza e dall’affidabilità degli impianti. In questo scenario, Cecconato Impianti Tecnologici si distingue come realtà nel Nord Est per la realizzazione e manutenzione di impianti industriali, grazie a un approccio integrato che punta su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano. Con un’esperienza consolidata in oltre 52 anni di attività e una struttura interna organizzata, l’azienda veneta offre soluzioni su misura per l’industria alimentare, chimica, enologica, e meccanica, distinguendosi per la precisione esecutiva e la capacità di rispondere con tempestività e competenza alle sfide più complesse.

“Ogni impianto nasce da un’approfondita fase di analisi tecnica e viene sviluppato all’interno dell’azienda in collaborazione con studi di ingegneria per la progettazione; gestiamo in autonomia tutte le fasi operative, dalla messa in servizio, fino alla manutenzione post-installazione”, spiega Andrea Cecconato che, insieme a Gianni Cecconato e Katia Cecconato guida l’azienda. “Questo modello produttivo integrato consente di garantire al cliente tempi certi, controllo qualità rigoroso e risultati duraturi, con un’attenzione particolare alla conformità normativa e alla sicurezza. Una delle soluzioni più apprezzate è l’utilizzo di impianti su skid preassemblati, che permettono rapidità di posa in opera ed ottimizzazione dei costi”.

Cecconato Impianti Tecnologici non si limita alla fornitura di impianti, ma offre un servizio completo che include collaudi approfonditi (prove idrauliche, tarature, test antincendio, certificazioni PED) e un’assistenza continuativa nel tempo. L’azienda è inoltre certificata ISO 9001 per la qualità e ISO 3834 per i processi di saldatura a regola d’arte. L’obiettivo è accompagnare le aziende lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto, garantendo prestazioni elevate e affidabilità costante.

Con oltre quaranta collaboratori e una struttura organizzativa suddivisa in reparti specializzati, l’azienda investe in modo continuativo nella formazione e nel benessere dei propri dipendenti. “Ogni membro del team è formato e aggiornato, in possesso di patentini professionali e certificazioni tecniche, lavorando in un contesto che premia la sicurezza, la crescita professionale e la motivazione”, prosegue Gianni Cecconato. “Questo approccio si traduce direttamente nella qualità del servizio offerto ai clienti, che possono contare su interlocutori preparati, puntuali e orientati al problem solving”.

Tra i progetti più innovativi recentemente realizzati, spicca la costruzione di un impianto di rifornimento carburante JET A-1, un traguardo che ha segnato l’ingresso dell’azienda anche nel comparto aeronautico, dimostrando la capacità di affrontare mercati ad alta specializzazione e di esportare il proprio know-how in ambiti tecnologicamente avanzati grazie alla collaborazione diretta con la società Aerofueltech.

Scegliere un’azienda strutturata come Cecconato Impianti Tecnologici significa affidarsi ad un partner solido, competente e affidabile, capace di guidare le imprese nella trasformazione dei propri processi produttivi. La competenza integrata, la stabilità organizzativa, la visione sostenibile e l’investimento continuo nelle risorse umane, fanno dell’azienda una delle realtà più evolute e apprezzate nel panorama nazionale degli impianti industriali tecnologici.

Contatti:

Immediapress

Cecconato Impianti

Contatti per la stampa:

https://www.termoidraulicaimpianticecconato.com/



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.