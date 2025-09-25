CEPER lancia la nuova piattaforma per la gestione degli appalti: sicurezza, conformità e tutela dei lavoratori

Milano, 25/09/2025 - Semplificare la gestione degli appalti, garantire la piena conformità normativa e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Con questi obiettivi CEPER S.r.l. presenta la sua nuova piattaforma per la gestione degli appalti , una soluzione digitale che assicura efficienza, tracciabilità e trasparenza lungo tutto il ciclo contrattuale.

La nostra piattaforma nasce dall’esperienza quotidiana con aziende e professionisti che affrontano la complessità degli obblighi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Oggi offriamo uno strumento capace di unire consulenza e tecnologia per rendere più sicuri e veloci tutte le fasi dell’appalto proteggendo i lavoratori e tutelando l’organizzazione.

Un contesto di crescente complessità

Le cronache e le statistiche dimostrano che il settore degli appalti è oggi tra i più esposti a criticità. Le conseguenze della scelta di appaltare ad un terzo alcune attività vengono troppo spesso sottovalutate.

La verifica accurata dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore – e di eventuali subappaltatori – diventa il primo e fondamentale passo per garantire un appalto sicuro e una tutela efficace a tutti i livelli, evitando che la catena di responsabilità si indebolisca a danno del committente.

Durante ispezioni o contenziosi, l’attenzione si concentra anzitutto sul rispetto delle prescrizioni di legge. Ma sempre più spesso, in caso di infortuni, i controlli non si fermano alla semplice ricostruzione dell’accaduto o alla verifica del coordinamento tra committente e appaltatore. Già nelle prime fasi viene valutata con attenzione la scelta e l’idoneità del fornitore, perché proprio in questo passaggio possono nascere le criticità che mettono a rischio l’intero appalto. Senza un sistema unico e centralizzato, la gestione di tali procedure si traduce spesso in un pesante carico burocratico che assorbe risorse e tempo prezioso.

Una soluzione completa per imprese e committenti

In questo scenario emerge la necessità di una piattaforma dedicata, capace di offrire un unico ambiente di lavoro dove raccogliere, validare e aggiornare in tempo reale tutte le informazioni critiche.

La piattaforma CEPER coniuga competenze consulenziali e procedure consolidate negli anni nella gestione degli appalti, con uno strumento informatico avanzato ed intuitivo.

Viene infatti garantita la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori, l’elaborazione della valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e la condivisione automatica della documentazione necessaria, garantendo anche la pianificazione e il monitoraggio delle misure di sicurezza per tutti i lavoratori coinvolti.

In questo modo riduce tempi e costi e minimizza la possibilità di errori o omissioni che potrebbero generare sanzioni o contenziosi.

Benefici concreti per le aziende

Conformità garantita: gestione integrata di tutti gli adempimenti previsti dall’artt. 26 del D.Lgs. 81/2008. Sicurezza dei lavoratori: controllo puntuale delle interferenze tra attività, verifica delle dotazioni di protezione e tracciamento delle misure preventive. Efficienza e risparmio: semplificazione e maggiore rapidità nei processi di appalto e subappalto. Trasparenza e tracciabilità: ogni fase del processo è documentata e disponibile in cloud.

Una scelta strategica per la cultura della prevenzione

La nuova piattaforma conferma la mission di CEPER: promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, trasformando gli obblighi normativi in opportunità di miglioramento organizzativo e di tutela delle persone.

