Porto di Ningbo-Zhoushan /CMG

PECHINO, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Martedì si è aperto nella città portuale di Ningbo l’evento principale del Dialogo mondiale dei sindaci · Ningbo 2026, che ha riunito rappresentanti di 15 Paesi e 20 città da tutto il mondo. All’insegna del tema “Apertura e connettività per opportunità condivise”, l’evento ha portato alla firma di 14 accordi di cooperazione e al Consenso di Ningbo sullo sviluppo cooperativo, sottolineando il ruolo delle città come motori del commercio aperto e del vantaggio reciproco.

I progetti firmati riguardano gli scambi tra città gemellate, il commercio e gli investimenti, la scienza e l’istruzione, la cultura e il turismo. “L’apertura della città non è un processo unidirezionale di espansione verso l’esterno, ma un’integrazione bidirezionale con le catene industriali e di innovazione a livello internazionale”, ha affermato Shen Mingquan, sindaco di Ningbo.

Essendo una delle prime città costiere cinesi ad aprirsi al mondo esterno, Ningbo intrattiene rapporti economici e commerciali con oltre 220 Paesi e regioni in tutto il mondo.

Un’integrazione globale che ha dato risultati significativi. Nel 2024, una delegazione di Ningbo si è recata in Egitto per incontrare le autorità del Canale di Suez e l’azienda Dashun Fur, con sede a Ningbo, ha investito 40 milioni di dollari nella zona economica del Canale di Suez, ampliando la propria collaborazione dal settore tessile tradizionale a quello della logistica moderna. Prodotti come il latte in polvere neozelandese e i datteri marocchini sono molto apprezzati dagli abitanti di Ningbo, mentre le Maldive figurano tra le loro prime dieci destinazioni turistiche all’estero.

La Cina rimane il principale attore nel commercio di merci e il secondo importatore a livello mondiale, oltre a essere un partner commerciale di primo piano per oltre 150 Paesi e regioni. I dati doganali indicano che nel 2025 il commercio di merci della Cina ha raggiunto i 45,47 trilioni di yuan (6,51 trilioni di dollari), con un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente, con esportazioni pari a 26,99 trilioni di yuan (4,06 trilioni di dollari) e importazioni pari a 18,48 trilioni di yuan (2,78 trilioni di dollari).

Gli scambi commerciali con i partner dell’iniziativa Belt and Road rappresentano il 51,9% del commercio estero cinese totale. Questi numeri evidenziano una realtà fondamentale: la Cina ha bisogno del resto del mondo, per crescere, e il mondo ha bisogno della Cina per prosperare a livello globale.

Il dibattito a Ningbo è tornato più volte sulla scelta tra “erigere muri” e “costruire ponti”. Durante l’evento di martedì, il sindaco di Auckland, Wayne Brown, ha raccontato come un punto di accesso al Pacifico meridionale abbia trasformato la distanza in apertura. Secondo Karimi Said, sindaco della città marocchina di Errachidia, l’agricoltura praticata nelle oasi e i datteri sono punti di collegamento con i mercati globali.

Gli scambi culturali avvenuti durante l’evento, tra cui un documento inciso su lastra di rame proveniente dall’atollo di Laamu, nelle Maldive, uno scarabeo proveniente da Suez e alcuni dolci normanni di Saint-Étienne, in Francia, hanno assunto lo stesso valore dei contratti commerciali, a dimostrazione dell’importanza attribuita dal Consenso ai legami tra i popoli.

Il Consenso di Ningbo spinge i partecipanti a una più profonda collaborazione industriale, al libero scambio commerciale e agli scambi interpersonali. È in linea con lo spirito di una comunità che condivide un futuro comune per l’umanità, promuovendo un mondo in cui le città si sostengano a vicenda attraverso la fiducia reciproca e una cooperazione vantaggiosa per tutti.

Mettendo in collegamento porti, catene di approvvigionamento e persone, anche attraverso piattaforme digitali, le 20 città hanno lanciato un messaggio chiaro: l’apertura e la connettività, non l’isolamento, rimangono la via più sicura per la condivisione di opportunità.

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