CGTN: In che modo la diplomazia dei capi di Stato contribuisce alla stabilità nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti

La CGTN ha pubblicato un articolo sulla prossima visita di Stato del Presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Sottolineando il nuovo orientamento delle relazioni sino-statunitensi definito dai due capi di Stato a maggio, l’articolo ha evidenziato come la diplomazia tra i capi di Stato abbia sempre rappresentato il punto fermo di tali relazioni, svolgendo un ruolo strategico di guida insostituibile e fornendo importanti garanzie strategiche per il miglioramento e lo sviluppo di rapporti bilaterali.

PECHINO, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre su invito del Presidente statunitense Donald Trump.

Si tratta del secondo incontro tra i due capi di Stato nel giro di sei mesi, a seguito della visita di Stato di Trump in Cina a maggio.

Fornendo ulteriori dettagli sulla prossima visita di Xi prevista per lunedì, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha affermato che lo scambio di visite rappresenta un traguardo storico.

Un’analisi delle relazioni bilaterali, che hanno contribuito a mantenere una stabilità complessiva nonostante gli alti e bassi, mostra che la diplomazia tra capi di Stato ha sempre rappresentato il punto fermo del rapporto, svolgendo un ruolo strategico e di guida insostituibile e fornendo importanti garanzie strategiche per il miglioramento e lo sviluppo dei legami bilaterali.

Nuovo orientamento

Nel corso degli anni, Xi e Trump hanno mantenuto i contatti attraverso incontri in presenza, telefonate e altre forme di consultazione. Le relazioni bilaterali hanno compiuto progressi seguendo il percorso tracciato dai due leader.

Nello scorso incontro di maggio, i due Presidenti hanno concordato una nuova visione volta a costruire un rapporto costruttivo di stabilità strategica tra Cina e Stati Uniti nei prossimi tre anni e oltre. Xi ha definito la natura della “stabilità strategica costruttiva” come una stabilità positiva incentrata sulla cooperazione, una stabilità solida caratterizzata da una concorrenza moderata, una stabilità costante con differenze gestibili e una stabilità duratura che promette la pace.

È ben più di una semplice nuova definizione. In un momento caratterizzato da una crescente incertezza globale e da cambiamenti sempre più rapidi, senza precedenti da un secolo a questa parte, tale consenso trasmette un messaggio importante: Cina e Stati Uniti dovrebbero privilegiare il dialogo rispetto allo scontro, la cooperazione rispetto al conflitto e la stabilità rispetto all’aggressività.

Definendo “accurato” il nuovo orientamento dei rapporti, Wang Honggang, Direttore dell’Institute of American Studies presso i China Institutes of Contemporary International Relations, ha dichiarato alla CGTN che la “stabilità strategica costruttiva” rappresenta la direzione a lungo termine per lo sviluppo delle relazioni sino-statunitensi.

Approfondendo il nuovo orientamento, Zhang Tengjun, ricercatore associato presso l’Institute of American Studies presso la Chinese Academy of Social Sciences, ha affermato che si tratta di una ridefinizione della logica delle relazioni sino-statunitensi, aggiungendo che il termine “costruttiva” implica un approccio orientato all’azione, a significare che la concorrenza non è affatto un gioco a somma zero e che la cooperazione pragmatica dovrebbe essere utilizzata per appianare le eventuali divergenze.

Sulla base del consenso raggiunto dai capi di Stato, i gruppi di lavoro economici e commerciali dei due Paesi hanno tenuto numerose tornate di consultazioni con l’obiettivo di continuare a costruire consenso, gestire le divergenze e rafforzare la cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo stabile, solido e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti.

L’orientamento strategico indicato dai rapporti diplomatici tra i capi di Stato guida il corso delle relazioni bilaterali: un ruolo insostituibile, ha affermato Zhang alla CGTN.

Relazioni stabili tra Cina e Stati Uniti: un bene per il mondo

Il 15° Piano quinquennale della Cina è entrato in vigore quest’anno e il Paese sta portando avanti il processo di modernizzazione a livello globale attraverso uno sviluppo di alta qualità. Nel contempo, il 2026 segna anche il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti.

“Il successo di una parte rappresenta un’opportunità per l’altra, e relazioni bilaterali stabili sono un bene per il mondo” ha sottolineato Xi.

Nonostante le divergenze, la cooperazione economica e commerciale continua a fungere da stabilizzatore e da contrappeso nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Secondo un’indagine condotta nel 2026 dall’US-China Business Council su 175 aziende statunitensi, ben il 95% delle imprese americane operanti in Cina ritiene che il mercato cinese sia “da abbastanza importante a molto importante” per mantenere la propria competitività a livello globale.

Sean Stein, Presidente dell’US-China Business Council, ha affermato che un numero crescente di aziende statunitensi sta cercando di stringere partnership con imprese cinesi con l’obiettivo di trarre insegnamento dai loro punti di forza e sfruttare gli sviluppi in Cina per rimanere competitive a livello globale. “La Cina è un Paese che ricopre un ruolo importante nell’ambito della loro competitività globale” ha dichiarato Stein alla CGTN.

Guardando oltre il mondo degli affari, dal 2026 le forze dell’ordine dei due Paesi hanno avviato una cooperazione concreta in settori quali la lotta al narcotraffico, la lotta alle frodi nel settore delle telecomunicazioni e online e il rimpatrio dei latitanti, ottenendo risultati tangibili. Un numero crescente di giovani americani si reca in Cina per conoscere il Paese attraverso attività culturali, costruendo un ponte per consolidare l’amicizia tra i due popoli.

I due Paesi ospiteranno rispettivamente quest’anno importanti incontri globali: il vertice dei leader economici dell’APEC a Shenzhen e il vertice dei capi di Stato del G20 a Miami, che li porranno al centro dell’agenda internazionale.

Come il leader cinese ha sottolineato in numerose occasioni, la Cina e gli Stati Uniti, in quanto grandi potenze, possono ritenersi responsabili allo stesso modo, cercando di collaborare per realizzare ulteriori risultati importanti e concreti a beneficio di entrambi i Paesi e del mondo intero.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: https://news.cgtn.com/news/2026-09-21/How-head-of-state-diplomacy-steers-China-US-ties-toward-stability-1QCoZfsshTG/p.html

Contatto: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.