Champions League – Atalanta-Arsenal: Gasp prova a fermare Arteta Lookman protagonista: gol o assist a 2,65 su Sisal.it

Roma, 18 settembre 2024 – L’Atalanta torna a calcare il palcoscenico della Champions League a distanza di tre anni. La Dea, detentrice dell’Europa League, inizia il suo percorso nella massima competizione europea sfidando una delle grandi favorite per la vittoria finale, l’Arsenal. I Gunners, per gli esperti Sisal, partono favoriti al Gewiss Stadium a 1,85 contro il 4,00 dei nerazzurri con il pareggio in quota a 3,75. Atalanta e Arsenal fanno del gioco offensivo il loro marchio di fabbrica: normale che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 1,97, sia ampiamente nelle corde del match. I ragazzi di Arteta sono favoriti anche per sbloccare la gara, a 1,62, contro il 2,55 di Retegui e compagni. I tiri da lontano possono diventare un’arma importante tanto che un goal da fuori area è dato a 3,25. Attenzione però agli interventi visto che sia un rigore, a 2,75, che un’espulsione, a 4,50, potrebbero indirizzare il match in un senso o in un altro.

Entrambe le formazioni sono alle prese con molte defezioni ma, sicuramente, chi scenderà in campo vorrà essere protagonista. L’Atalanta si affida ad Ademola Lookman che sogna una notte da incorniciare di fronte ai suoi tifosi: un goal o un assist del numero 11 nerazzurro si gioca a 2,65. Va a caccia della quinta rete stagionale Mateo Retegui, ipotesi offerta a 3,50. L’Arsenal sarà priva di capitan Odegaard ma Arteta rimane fiducioso perché Kai Havertz, a segno a 3,25, sta segnando con continuità mentre Bukayo Saka, primo marcatore a 6,00, rimane il pericolo numero 1 per la porta di Carnesecchi.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa