Champions League – Inter, assalto ai Gunners di Arteta. L’Atalanta cerca conferme a Stoccarda: blitz a 2,70 su Sisal.it

Roma, 05 novembre 2024 – Le luci di San Siro si accendono per il big match del mercoledì di Champions League. Inter e Arsenal si sfidano in una gara che promette intensità e tanto, tanto spettacolo. Gli esperti Sisal vedono i campioni d’Italia leggermente sfavoriti a 2,70 rispetto al 2,60 dei Gunners con il pareggio offerto a 3,25. Le due formazioni si sfidano per la terza volta con una vittoria per parte e, curiosamente, entrambe ottenute in trasferta. L’Under, a 1,65, appare in vantaggio rispetto all’Over, in quota a 2,10, per un match dove i particolari potrebbero fare la differenza. Un classico 2-0 all’inglese si gioca a 13,50 per l’Inter mentre lo stesso risultato esatto ma in favore dell’Arsenal è offerto a 12,50. Si diceva degli episodi che potrebbero indirizzare la gara come ad esempio un’espulsione, a 4,50, o un rigore, dato a 2,75, non sono da escludere ma attenzione anche ai cambi perché un gol dalla panchina è in quota anche questo a 2,75. Lautaro Martinez, primo marcatore a 6,50, e Marcus Thuram, in gol a 3,75, sono i terminali offensivi su cui punta Simone Inzaghi mente Arteta, ancora senza capitan Odegaard si affida a Kai Havertz, offerto a 4,00, e Bukayo Saka, gol o assist a 2,55.

Serata di gala anche per la super Atalanta di Gian Piero Gasperini che vola in Germania ospite dello Stoccarda per una trasferta da prendere con le molle. I tedeschi sono sì ottavi in Bundesliga ma sono reduci, in Champions League, dal blitz in casa della Juventus nel turno precedente. Secondo gli esperti Sisal lo Stoccarda parte favorito a 2,40 contro il 2,70 della Dea mentre si sale fino a 3,75 per il pareggio. Difficilmente si vedranno clean sheet nel match visto che il Goal, a 1,40, si fa preferire di molto al No Goal, dato a 2,75. Tante marcature potrebbero portare anche un Ribaltone, si gioca a 5,50, ma anche a una deviazione fortuita causa di un autogoal, che pagherebbe 9 volte la posta. Ma chi è avanti per sbloccare la partita e segnare il primo gol dell’incontro? Ancora lo Stoccarda, a 1,88, seppur di poco rispetto all’Atalanta, in quota a 2,00. Si preannuncia una sfida a suon di colpi di genio tra Ademola Lookman, gol o assist a 2,00, e l’ex di giornata El Bilal Touré, a segno a 3,00, che lo scorso anno non riuscì a imporsi a Bergamo a causa di un brutto infortunio.

