Champions League – Juventus sfida allo Stoccarda; Milan, Camarda contro il Bruges vuol fare la storia. Bologna, su Sisal.it, per l’impresa con il Villa

Roma, 21 ottobre 2024 – La Champions League riprende il suo cammino con la terza giornata della fase campionato. La Juventus è in cerca della terza vittoria consecutiva e si appresta ad affrontare un altro esame di tedesco: dopo il Lipsia, infatti, i bianconeri sfidano lo Stoccarda. Gli esperti Sisal ritengono i ragazzi di Thiago Motta favoriti a 1,85 contro il 4,00 dei biancorossi mentre il pareggio è offerto a 3,60. Lo Stoccarda sarà la diciassettesima formazione teutonica che incrocerà la strada della Juventus: nonostante Gatti e compagni vincano spesso di misura, l’Over, a 1,75, si fa preferire di poco all’Under, in quota a 1,95. I bianconeri sono favoriti anche per sbloccare la gara, a 1,62, con i tedeschi che segnano il primo gol della sfida in quota a 2.55. Entrambi i tecnici potrebbero aver bisogno di tutti gli uomini a disposizione visto che una rete dalla panchina si gioca a 2,50. Dusan Vlahovic è pronto a trascinare i suoi compagni, primo marcatore offerto a 3,50, mentre Francisco Conceição sogna una notte da protagonista con gol o assist a 2,55. Difesa bianconera che dovrà prestare attenzione all’ex atalantino El Bilal Toure, nel tabellino dei marcatori a 4,00.

La giornata di Champions League sarà però aperta dal Milan, ancora fermo a quota zero punti e pronto a iniziare da martedì pomeriggio la sua scalata ai play off della manifestazione. I rossoneri ospitano il Bruges da grandissimi favoriti: gli esperti Sisal prevedono una vittoria a 1,45, il blitz belga è dato a 6,50 mentre si scende a 4,50 per la divisione della posta. Le due squadre non si sfidano da 21 anni quello che andrà in scena a San Siro sarà l’incrocio numero sette: in cinque occasioni solo una delle due squadre ha trovato la via della rete. Normale che il No Goal, a 1,75, si faccia preferire al Goal, dato a 1,95. Si preannuncia una partita tiratissima dove un’espulsione, a 4,40, e un calcio di rigore, in quota a 2,75, sono entrambi nelle corde del match. Alvaro Morata, in gol a 2,50, si ritrova solo a dover sostenere il peso dell’attacco del Milan con Christian Pulisic, assist a 4,00, pronto ad aiutarlo. Ma tanti occhi saranno su Francesco Camarda. La giovanissima stella rossonera vuole scrivere la storia: se Camarda dovesse entrare nel tabellino dei marcatori, ipotesi offerta a 3,25, diventerebbe il più giovane giocatore ad andare a segno in Champions League, un record attualmente detenuto da Ansu Fati che segnò, con la maglia del Barcellona, proprio a San Siro ma contro l’Inter, nel dicembre 2019. Nel Bruges, l’ex Bologna Andreas Skov Olsen è in quota a 6,00 per battere Maignan.

Dopo Anfield, il Villa Park. La Champions League finora ha regalato al Bologna trasferte iconiche: i rossoblù si apprestano a sfidare una delle squadre più in forma del momento. L’Aston Villa non solo è quarto in Premier ma ha centrato due vittorie in altrettante uscite europee: normale che gli esperti Sisal vedano favoriti i ragazzi di Emery a 1,60 contro il 5,50 di Orsolini e compagni mentre il pareggio è offerto a 4,00. Una consultazione del VAR, a 3,25, non è da escludere ma nemmeno una serie di emozioni che vanno da un autogoal, a 9,00, fino a un Ribaltone, in quota a 7,25. Ollie Watkins, a segno a 2,25, è una vera e propria minaccia per la difesa del Bologna che dovrà guardarsi anche dalla giovane stellina Morgan Rogers, già due gol e due assist in Premier: una rete o un passaggio vincente del numero 27 dei Villans è in quota a 2,05. Il Bologna proverà a rispondere con Santiago Castro, dato a 4,00, e il leader Riccardo Orsolini, a segno a 4,75

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa