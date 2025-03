Champions League – L’Inter “vede” i quarti e, probabilmente, il Bayern Liverpool-PSG: Reds tra le migliori otto del torneo a 1,30 su Sisal.it

Roma, 10 marzo 2025 – Novanta minuti per tornare nuovamente tra le migliori otto della Champions League. L’Inter si appresta a vivere il ritorno degli ottavi contro il Feyenoord, forte del successo al de Kuip della scorsa settimana: in caso di passaggio del turno, Lautaro e compagni sfiderebbero, con molta probabilità, il Bayern Monaco per un posto in semifinale. Per i nerazzurri si tratterebbe di un traguardo importantissimo visto che, se si esclude la finale di due stagioni fa, non arrivano ai quarti della competizione europea da ben 14 anni. Gli esperti Sisal ritengono l’Inter ampiamente favorita a 1,33 contro il 9,00 del Feyenoord mentre il pareggio si gioca a 5,25. I ragazzi di Inzaghi vogliono non solo chiudere i conti con gli olandesi ma anche la porta: il clean sheet di Sommer, al rientro, è in quota a 1,78. L’unico confronto delle due formazioni a San Siro venne risolto da un’autorete, all’epoca di Ivan Cordoba: una situazione simile, martedì sera, pagherebbe 9 volte la posta. Sia Inter che Feyenoord dovranno fare attenzione agli interventi in area perché l’ipotesi di un calcio di rigore è offerta a 3,10. Lautaro Martinez, con la rete messa a segno all’andata, è diventato il miglior cannoniere nerazzurro di sempre in Champions League con ben 18 gol all’attivo: un’altra marcatura del capitano dell’Inter, che però inizialmente dovrebbe partire dalla panchina, si gioca a 2,25. Insieme a lui conta di ripetersi anche il gemello, Marcus Thuram che, a Rotterdam, ha sbloccato il match: il francese primo marcatore è dato a 4,15. Il Feyenoord per provare l’impresa si affida a Julián Carranza, nel tabellino dei marcatori a 5,00.

Martedì sera si accendono le luci non solo a San Siro ma anche ad Anfield dove il Liverpool ospita il PSG. I Reds, reduci dall’1-0 al Parco dei Principi, intravedono i quarti ma non possono sottovalutare i ragazzi di Luis Enrique pronti a vender cara la pelle. Gli esperti Sisal ritengono gli inglesi favoriti a 2,25, il successo transalpino a 2,90 mentre si sale a 3,75 per il pareggio. Liverpool che, come detto, vede il passaggio turno a 1,30 mentre il PSG tra le migliori otto di Champions League si gioca a 3,50. Se l’ipotesi supplementari è offerta a 5,00, quella di una soluzione ai calci di rigore è in quota a 10,50. Si attendono gol e spettacolo ad Anfield: il Liverpool che segna per primo è dato a 1,83 mentre il PSG a 2,10. In una girandola di marcature, un goal da fuori area, a 2,50, è assolutamente ipotizzabile. Momo Salah, gol o assist a 1,48, e Ousmane Dembélé, a 2,00 per una rete o un passaggio vincente, si candidano a protagonisti del match.

