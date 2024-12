China Matters presenta: Come la storia svela la cultura

HANGZHOU, Cina, 13 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Nel cuore di Hangzhou, in Cina, l'antica città di Liangzhu, che vanta un ricco patrimonio culturale, rappresenta una testimonianza di una sofisticata civiltà vecchia di 5.000 anni. Al Second Liangzhu Forum, ospiti provenienti da cinque continenti si sono riuniti per uno scambio approfondito che ha trasceso il tempo e lo spazio. Questo stimolante incontro ha esplorato la brillantezza delle civiltà globali e ha approfondito come la saggezza antica possa plasmare e ispirare la società moderna.

L'Ambasciatore bulgaro in Cina, Andrey Tehov, ha evidenziato le somiglianze tra le tecniche di taglio delle rocce di Liangzhu e quelle trovate a Perperikon in Bulgaria. "Questi parallelismi ci sfidano a considerare i tratti comuni dell'umanità, nonostante le differenze naturali e culturali", ha osservato Tehov, sottolineando il legame umano che trascende i confini geografici.

Helen Suhuyine Mahama, Consigliere Ministeriale presso l'Ambasciata del Ghana a Pechino, ha fatto eco a questo sentimento, notando le somiglianze nelle scoperte archeologiche tra il Ghana e Liangzhu, tra cui manufatti in giada e metalli.

Il professor Minoru Yoneda dell'Università di Tokyo, e Patricia Ledesma Bouchan, Direttrice del Museo del Templo Mayor di Città del Messico, hanno esplorato insieme i temi comuni delle civiltà antiche, tra cui l'urbanizzazione, gli scambi culturali e il significato di manufatti come quelli in giada, tracciando parallelismi tra Liangzhu e altre civiltà antiche, come la cultura azteca e quella mesopotamica.

Il Second Liangzhu Forum ha attirato numerosi partecipanti da tutto il mondo, offrendo loro l'occasione di visitare il sito archeologico, di immergersi nella sua ricca cultura e di ammirare i preziosi reperti. Numerosi esperti del settore archeologico hanno partecipato al forum, contribuendo a evidenziare l'importanza universale della civiltà umana.

Vi interessa approfondire il tema del contributo dell'archeologia alla comprensione delle connessioni culturali? Ecco un video per saperne di più!

https://youtu.be/qtiU_psNE90

Video - https://www.youtube.com/watch?v=qtiU_psNE90

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/china-matters-presenta-come-la-storia-svela-la-cultura-302331328.html