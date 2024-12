China Matters presenta: I custodi del ago Erhai: lavorare insieme per creare una casa verde

DALI, Cina, 20 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Il Lago Erhai, formatosi alla fine dell'era glaciale e antico di circa diecimila anni, è una meta turistica affascinante nonché il "Lago Madre" per i gruppi etnici di Dali, da cui dipende la loro sopravvivenza e sviluppo.

Sulle rive del lago operano instancabili custodi, che lavora instancabilmente dall'alba al tramonto, usando le proprie mani per proteggere ogni centimetro di terra lungo il lago e preservre la purezza delle acque e la bellezza del paesaggio. Persone che hanno assistito ai cambiamenti avvenuti intorno al lago Erhai, dimostrando attraverso le loro azioni un profondo attaccamento alla propria terra. Negli ultimi due decenni, la qualità dell'acqua del lago Erhai è notevolmente migliorata, grazie agli sforzi collaborativi e dal duro lavoro di molti ricercatori e dell'amministrazione locale.

Numerosi istituti di ricerca operano a Dali, fornendo dati cruciali per supportare gli sforzi di conservazione e gestione del lago. Il governo locale adotta un approccio sistematico. Per quanto riguarda l'intercettazione e il trattamento dell'inquinamento, sono realizzati 3.400 chilometri di reti di raccolta delle acque reflue e 99.000 fosse biologiche per gli agricoltori, creando un primo sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue domestiche che copre l'intero bacino idrografico. Per migliorare la qualità dell'acqua, il governo locale applica rigorosamente le responsabilità previste per il sistema dei fiumi principali e attua la gestione ecologica dei fiumi che sfociano nel lago, con 27 grandi fiumi affluenti che soddisfano tutti gli standard di qualità.

L'altopiano dello Yunnan-Guizhou, dove si trova il lago Erhai, è una regione unica al mondo per la sua elevata altitudine e bassa latitudine, nonché la zona origine di molti importanti fiumi della Cina. Nel lago Erhai, il buon ambiente ecologico fornisce un habitat per tutti gli esseri viventi. È presente una specie unica e antica, lo Schizothorax taliensis. Inoltre, il lago ospita piante acquatiche come l'Ottelia acuminata, presente solo nella regione dello Yunnan-Guizhou. Queste risorse animali e vegetali sono al centro degli sforzi di conservazione della biodiversità in Cina.

La protezione del lago Erhai non si concentra solo sulla salvaguardia dell'ecosistema locale, ma anche sulla preservazione dell'habitat di tutti gli esseri viventi e, soprattutto, sulla protezione dei preziosi tesori ecologici del pianeta. Gli sforzi dei custodi del lago incarnano la coesistenza armoniosa e la prosperità reciproca tra l'umanità e la natura.

