CHiQ nominato tra i primi 10 marchi globali di smart home

LAS VEGAS, 10 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- L'8 gennaio, in occasione di un evento concomitante al CES 2025 di Las Vegas, CHiQ è stato premiato da International Data Group (IDG) come uno dei primi 10 marchi globali di smart home. Un riconoscimento che sottolinea le eccezionali prestazioni di CHiQ nel settore della casa intelligente.

James Wu, direttore generale del CHiQ International Brand Business Center, ha dichiarato: "Essere nominati uno dei 'Global Smart Home Brands Top 10' è un riconoscimento significativo alla forza di CHiQ sul mercato internazionale. Guardando al futuro, CHiQ intende mantenere l'impegno a fornire prodotti e servizi di alta qualità a livello globale".

Al CES, CHiQ ha presentato una gamma di prodotti basati sull'intelligenza artificiale, tra cui la sua prima TV AI e la CHiQ AI Wallpaper TV da 100 pollici, entrambe dotate di servizi personalizzati tramite l'avanzato CHiQ Canghai Intelligent Agent. Ha inoltre presentato un frigorifero dotato di intelligenza artificiale che riduce il rumore e i problemi di sbrinamento, e un condizionatore dotato di intelligenza artificiale che migliora il comfort riducendo al contempo il consumo di energia del 40%. Inoltre, la soluzione di lavatrice e asciugatrice abbinate CHiQ Ozone Supreme Care offre un lavaggio efficiente e un'asciugatura istantanea con funzioni di cura avanzate. Il sistema CHiQ Smart Home integra servizio proattivo, efficienza energetica, sicurezza avanzata e tecnologia AI, consentendo agli utenti di risparmiare fino al 20% sulle bollette energetiche.

Dall'ingresso nel mercato internazionale, nel 2017, nel 2023 CHiQ ha incarnato lo slogan "Smart with Style", dimostrando il suo impegno verso prodotti innovativi e raffinati. Presente ormai in oltre 40 Paesi, CHiQ offre una gamma diversificata di prodotti, tra cui TV, frigoriferi, condizionatori e lavatrici.

CHiQ ha rafforzato il suo marchio attraverso partnership strategiche con atleti di fama come il campione olimpico di sci Andreas Wellinger e sponsorizzando eventi sportivi internazionali di alto profilo. La partecipazione del marchio agli eventi della Coppa del Mondo di sci FIS e le sponsorizzazioni di squadre ed eventi sportivi regionali, tra cui i St. George Illawarra Dragons australiani, il Daegu FC sudcoreano e il Terra Wortmann Open, hanno notevolmente aumentato la sua visibilità globale. Queste iniziative hanno accresciuto la presenza globale di CHiQ e rafforzato il coinvolgimento dei consumatori.

Nel 2024, CHiQ ha registrato una crescita notevole, con vendite in aumento di oltre il 30% in Europa. In Australia ha registrato un incremento del 40% e in Indonesia di ben il 55%. Anche in Malesia, Thailandia, Filippine, America Latina e Medio Oriente ha registrato una crescita significativa dei ricavi.

Guardando al futuro, CHiQ continuerà a dare priorità all'innovazione, sfruttando i suoi eccezionali prodotti e servizi per rafforzare il legame con i consumatori globali. L'obiettivo del marchio è aprire una nuova era di case intelligenti e dettare nuovi standard per la vita smart.

