PRAGA, 24 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance ha annunciato oggi il lancio della sua Clapp Crypto Card, che offre una soluzione diretta per utilizzare gli asset digitali nella vita quotidiana ovunque Visa sia accettata. In combinazione con le Linee di credito con molteplici garanzie di Clapp, la carta può anche funzionare come una carta di credito. Gli utenti possono prendere in prestito USDT o USDC utilizzando le loro posizioni in criptovalute, come BTC, ETH e altro ancora, e spendere i fondi senza vendere i loro asset digitali.

La carta denominata in USD attinge direttamente dai saldi di USDT e USDC degli utenti, consentendo loro di detenere le loro criptovalute effettuando al contempo acquisti nel mondo reale. La conversione delle transazioni avviene automaticamente al punto di vendita, in modo che i commercianti ricevano valuta locale senza alcuna gestione manuale per l'utente.

La carta espande l'ecosistema di criptovalute all-in-one di Clapp, in cui gli utenti possono guadagnare attraverso Risparmi e staking, accedere alla liquidità attraverso Linee di credito con molteplici garanzie e scambiare asset.

Caratteristiche e vantaggi della Crypto Card di Clapp

Sfruttare la tendenza generale del mercato

Il lancio avviene nel momento in cui le carte collegate alle criptovalute passano da un caso di utilizzo di nicchia a un segmento in rapida crescita dell'economia delle stablecoin. Secondo a16z, le spese mensili tramite carte di pagamento in criptovalute si sono avvicinate a 759 milioni di dollari nel luglio 2026, crescendo di circa 2,5 volte su base annua, praticamente da zero quando il tracciamento è iniziato nel 2023.

USDC e USDT insieme rappresentano la stragrande maggioranza delle spese.

Ilya Stadnik, CEO di Clapp Finance, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è rendere le criptovalute utilizzabili nella vita di tutti i giorni, non solo qualcosa che si detiene e si osserva. Con la Clapp Crypto Card, gli utenti possono accedere al valore dei loro asset digitali in modo istantaneo e sicuro e, in combinazione con le nostre linee di credito, possono spendere utilizzando il proprio portafoglio senza doverlo vendere".

La Clapp Crypto Card è disponibile tramite l'app Clapp.

Informazioni su Clapp Finance

Clapp è una fintech europea fondata nel 2025, che fornisce una piattaforma all-in-one per la gestione delle criptovalute. Con il proprio portafoglio integrato, la piattaforma di scambio, le linee di credito con molteplici garanzie e la Clapp Crypto Card, Clapp fonde CeFi e DeFi, servendo gli utenti nella maggior parte dei Paesi.

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Contatto media:Alicia Ktorides, PR & Communications Manageraktorides@clapp.finance https://clapp.finance/

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