ClinicalTop: “Atrofia ossea, sempre più pazienti interessati alle cure per trovare una soluzione”

I responsabili delle cliniche presenti a Roma e Napoli spiegano l’importanza delle tempistiche e della qualità dei materiali nella risoluzione della problematica

Roma, 4 aprile 2024. L’atrofia ossea colpisce milioni di pazienti in tutto il mondo, una problematiche che grazie alle innovazioni tecnologiche in ambito odontoiatrico ha sempre più possibilità di essere risolta. “A Roma e Napoli persone da tutta Europa raggiungono i nostri centri dentistici per casi complessi di grave atrofia ossea, pazienti che fino a qualche anno fa erano destinati a portare la ‘vecchia' protesi mobile e che ora, grazie a tecniche avanzate e impianti zigomatici, possono essere tranquillamente riabilitati con una protesi fissa in sole 48 ore”, spiegano i responsabili di ClinicalTop. I centri dentistici presenti a Roma e Napoli da anni sono diventati un punto di riferimento per pazienti che vogliono denti fissi con qualità-prezzo imbattibile nel panorama europeo. “Pur avendo una qualità notevole sia dei materiali utilizzati che del personale medico selezionato accuratamente dal reparto risorse umane, il nostro modello aziendale è completamente basato su 4 pilastri, puntando su economie di scala, prezzi sempre bassi, qualità elevata, velocità nei servizi erogati massimo 72 ore per consegna arcata completa”, approfondiscono i responsabili di ClinicalTop. Oggi l’azienda conta più di 10 mila interventi eseguiti di implantologia complessa, una realtà in continua crescita dove rispetto, lealtà e spirito di iniziativa la fanno da padrona in un team affiatato e non in constante cambiamento. Infatti, l'azienda punta a mantenere sempre lo stesso staff medico, dove il paziente si sente parte di una famiglia e dove si sente rassicurato. ClinicalTop non si occupa solo di implantologia: “In base a delle nuove strategie aziendali — aggiungono i responsabili — possiamo affermare che, con grande soddisfazione, abbiamo scelto di specializzarci anche in ortodonzia trasparente, conservativa e protesi fissa su denti naturali”.

CONTATTI: https://clinicaltop.it/