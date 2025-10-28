Cognex lancia il portafoglio logistico Solutions Experience (SLX)

Dispositivi di visione artificiale basati sull'IA, facili da implementare, che risolvono le applicazioni logistiche più critiche

NATICK, Massachusetts, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), il leader tecnologico mondiale nel settore della visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio della prima linea di prodotti Solutions Experience (SLX™), soluzioni per impieghi specifici progettate per risolvere facilmente le applicazioni più critiche nei principali settori industriali verticali.

Il primo set di dispositivi SLX è stato progettato su misura per il settore della logistica e funge sia da punto di ingresso per impianti che sono nelle fasi iniziali di automazione sia da soluzione supplementare per potenziare sistemi già automatizzati. Ogni dispositivo SLX del portfolio logistico è semplice da implementare e offre una lettura affidabile dei codici a barre e rilevamento degli oggetti basato sull'IA.

"Il modello SLX-3816 rappresenta un primo passo verso l'attuazione della nostra strategia relativa alla visione artificiale, offrendo funzioni sia di acquisizione dei codici a barre e delle immagini sia di rilevamento dei pacchi. L'integrazione con la nostra applicazione è stata eseguita senza problemi e questa soluzione è scalabile facilmente sui terminali e sulla rete", spiega Jay Fisher, direttore sistemi di gestione operazioni presso Purolator.

I dispositivi del portafoglio logistico SLX migliorano l'efficienza delle apparecchiature operative (OEE) e riducono il costo totale di proprietà (TCO) attraverso tecnologie innovative:

Il portafoglio logistico Cognex SLX comprende attualmente tre dispositivi, ciascuno destinato ad applicazioni specifiche:

Cognex prevede di ampliare la sua offerta SLX con dispositivi innovativi, basati sull'IA e intuitivi, che supportano le esigenze di automazione di specifiche applicazioni in molti settori, garantendo un TCO inferiore e una OEE più elevata. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 1-855-4-COGNEX o visitare https://www.cognex.com/products/logistics-solutions.

Informazioni su Cognex Corporation

Da oltre 40 anni Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, aprendo la strada alle aziende di produzione e distribuzione per diventare più veloci, intelligenti ed efficienti attraverso l'automazione.

La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione artificiale risolve problemi cruciali nei processi di produzione e distribuzione, garantendo prestazioni ineguagliate per settori che spaziano dall'automotive all'elettronica di consumo, fino ai beni di largo consumo confezionati.

Cognex rende questi strumenti più efficaci e facili da implementare grazie alla sua attenzione consolidata all'IA, aiutando fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e a massimizzare l'efficienza senza dover ricorrere a competenze tecniche elevate.

La nostra sede centrale si trova vicino a Boston, negli Stati Uniti – siamo presenti in oltre 30 paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Per saperne di più visitare cognex.com.

Contatto IRGreer Aviv Direttrice rapporti con gli investitoriCognex Corporation ir@cognex.com

Contatto per i mediaJeremy SaccoDirettore senior marketing contenuti globaliCognex Corporationpr@cognex.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767300/Cognex_Corporation_SLX_logistics_devices.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5497399/Cognex_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.