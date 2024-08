Conference League – La Fiorentina, contro il Puskas Akademia, ricomincia la corsa europea: vittoria e clean sheet a 1,78 su Sisal.it

Roma, 21 agosto 2024 – Siccome non c’è due senza tre, la Fiorentina riparte all’assalto della Conference League sperando, stavolta, in un epilogo diverso. Dopo aver perso le ultime due finali, la Viola proverà ad arrivare fino a Breslavia e alzare finalmente la coppa. I toscani iniziano un nuovo corso agli ordini di Raffaele e ripartono dai play off contro il Puskas Akademia: secondo gli esperti Sisal, la Fiorentina è favoritissima a 1,19 contro il 12 della società ungherese mentre si scende a 6,00 per il pareggio. La quota sale leggermente, fino a 1,78, per un successo di Biraghi e compagni senza subire reti. I padroni di casa puntano a chiudere il discorso qualificazione segnando almeno tre reti, un’ipotesi che si gioca a 1,85. In questa girandola di marcature non è escluso un autogoal che pagherebbe 9 volte la posta.

La Fiorentina spera che Moise Kean, nel tabellino dei marcatori a 2,00, possa trovare la prima gioia in maglia viola mentre Andrea Colpani sogna una notte da protagonista con goal o assist a 1,52. Sul versante opposto, la difesa gigliata dovrà guardarsi da Lamin Colley, in goal a 4,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

* * *

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044