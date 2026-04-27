Conferito alla BCC Mediocrati il riconoscimento del Registro nazionale imprese storiche Unioncamere

Cosenza, 27 aprile 2026 – La Camera di Commercio di Cosenza ha conferito alla BCC Mediocrati l’attestato di iscrizione al Registro nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere, prestigioso riconoscimento riservato alle realtà italiane con almeno 100 anni di attività continuativa.

La cerimonia si è svolta subito dopo la riunione del Consiglio camerale, alla presenza dei consiglieri e del Collegio dei revisori dei conti, nonché degli esponenti del Consiglio di amministrazione (direttore, vicedirettore, revisori, segretario generale) della BCC Mediocrati. Il riconoscimento è stato conferito al presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, componente del Consiglio camerale in rappresentanza del settore bancario.

Fondata nel 1906, la BCC Mediocrati celebra 120 anni di storia, rappresentando un punto di riferimento per il credito cooperativo e per lo sviluppo economico del territorio. Nel corso dell’evento è stato proiettato un video che ha ripercorso le tappe principali della storia della banca, dalle origini fino ai giorni nostri.

Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, insieme al Segretario generale Erminia Giorno e ai componenti del Consiglio camerale, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento conferito:

“Siamo orgogliosi di premiare una realtà che rappresenta l’economia reale del territorio e che, nel tempo, ha saputo coniugare tradizione e innovazione”.

“Questa banca è della comunità, è della gente, è del territorio”, ha dichiarato il presidente Nicola Paldino, sottolineando il legame profondo dell’istituto con il contesto sociale ed economico in cui opera.

Il Registro nazionale delle Imprese Storiche, istituito da Unioncamere, valorizza le imprese italiane che hanno saputo mantenere nel tempo continuità operativa, identità e radicamento territoriale. Il Registro è consultabile online e rappresenta uno strumento di tutela e promozione del patrimonio imprenditoriale storico del Paese.

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