CoolBitX lancia CoolWallet Go: il primo portafoglio freddo al mondo con garanzia a vita

TAIPEI, 6 maggio 2025 /PRNewswire/ -- CoolBitX presenta ufficialmente CoolWallet Go, un portafoglio freddo minimalista e ultraportatile progettato sia per i nuovi utenti di criptovalute sia per i possessori esperti. Si tratta di un portafoglio di nuova generazione incentrato su semplicità, convenienza e utilità quotidiana, senza compromettere i principi fondamentali della sicurezza.

Offerta di preordine (21 aprile – 10 maggio)

CoolWallet Go è ora disponibile per il preordine a 59,99 USD per un set da 2 carte. I clienti possono aggiungere opzionalmente un piano di garanzia a vita al costo di 39 USD a set, un'offerta rara nel settore dei portafogli freddi.

Semplice, sicuro e progettato per l'uso quotidiano

CoolWallet Go è costruito attorno a un elemento di sicurezza certificato CC EAL6+, uno standard di protezione collaudato utilizzato in molti chip di sicurezza ad alta affidabilità. Il design minimalista del portafoglio non include schermi, pulsanti, batterie o associazioni Bluetooth, ma si affida invece alla tecnologia NFC con funzione "tocca per firmare" per semplificare le transazioni.Il dispositivo genera chiavi private direttamente sulla carta, riducendo al minimo l'esposizione durante la configurazione del portafoglio. Gli utenti gestiscono le risorse tramite l'app CoolWallet, con supporto integrato per Bitcoin, Ethereum, oltre 40 blockchain e token compatibili con EVM.

Sicurezza e consapevolezza del rischio attraverso la progettazione

CoolWallet Go è stato sottoposto a test di sicurezza indipendenti di terze parti ed è stato costantemente revisionato tramite un programma pubblico di bug bounty negli ultimi due anni. Non sono state rilevate vulnerabilità che possano compromettere la sicurezza delle chiavi private o delle risorse degli utenti. CoolBitX rimane impegnata nel miglioramento costante della sicurezza e nell'adozione di pratiche di sicurezza trasparenti.

Piano di garanzia a vita opzionale

CoolWallet Go presenta un'esclusiva garanzia aggiuntiva che fornisce una copertura a lungo termine per gli utenti registrati:

Questa iniziativa riflette l'impegno di CoolBitX per la longevità sostenibile dei prodotti, andando oltre il tradizionale supporto hardware a ciclo breve.

Progettato per i principianti, apprezzato dai professionisti

CoolWallet Go è ideale per:

Le spedizioni inizieranno a metà maggio.Per effettuare un preordine e per maggiori informazioni, consulta la pagina seguente: https://reurl.cc/Lanld7Scarica l'app CoolWallet

Informazioni su CoolWallet

CoolWallet è un marchio pionieristico di portafogli hardware che offre una soluzione sicura e conveniente per l'archiviazione e la gestione di risorse digitali negli ambienti Web3, DeFi e NFT. Il prodotto di punta dell'azienda, CoolWallet Pro, è un dispositivo delle dimensioni di una carta di credito che unisce la sicurezza di un portafoglio hardware alla praticità di un dispositivo mobile. Grazie al suo design unico e alle funzionalità di sicurezza avanzate, come l'elemento di protezione EAL6+, le verifiche biometriche e la crittografia Bluetooth di livello militare, CoolWallet si impegna a fornire una piattaforma sicura e intuitiva per gli utenti di criptovalute di tutto il mondo.

