Milano – Negli ultimi anni la cosmesi naturale non è più un segmento di nicchia, ma un comparto in costante espansione. Secondo le più recenti analisi di mercato, la domanda di prodotti per la skincare naturale formulati con ingredienti di origine naturale e biologica continua a crescere, trainata da una maggiore consapevolezza dei consumatori verso sostenibilità, qualità delle materie prime e trasparenza delle formulazioni.

Il fenomeno riguarda in particolare la cura della pelle, ambito in cui la ricerca di cosmetici naturali e prodotti per la skincare più delicati, privi di sostanze considerate controverse e con un impatto ambientale ridotto, sta influenzando in modo significativo le scelte d’acquisto.

Ingredienti naturali e attenzione alla filiera

Tra i driver principali della crescita si registra l’interesse per ingredienti di origine vegetale, estratti botanici, oli vegetali spremuti a freddo e attivi provenienti da agricoltura biologica. La tendenza si inserisce in un quadro più ampio che valorizza la filiera corta, la tracciabilità delle materie prime e l’utilizzo di packaging sostenibile o riciclabile.

Accanto alla componente ambientale assume rilevanza anche quella dermatologica: molte formulazioni di cosmesi naturale sono studiate per ridurre il rischio di irritazioni, risultando particolarmente apprezzate da chi ha pelle sensibile o reattiva. La crescente attenzione alla qualità degli ingredienti ha contribuito a rafforzare la fiducia dei consumatori verso i cosmetici biologici e le formulazioni ispirate alla tradizione erboristica.

Crescita del mercato della cosmesi naturale

Negli ultimi cinque anni il settore della cosmesi naturale ha mostrato una significativa espansione, confermando la transizione da un segmento di nicchia a una componente sempre più rilevante del mercato beauty globale ed europeo.

Secondo analisi di settore, il mercato globale dei cosmetici naturali è stimato a circa 39,4 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà fino a circa 69,8 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) intorno al 6,4% nel periodo di previsione.

Anche in Europa la crescita è marcata: il valore del mercato dei cosmetici naturali e biologici nella regione è stato stimato attorno ai 21,6 miliardi di dollari nel 2025, con prospettive di ulteriore espansione nel periodo 2025–2035, sostenute dalla forte preferenza dei consumatori per prodotti sostenibili, tracciabili e orientati alla filosofia “clean beauty”.

Nel contesto italiano, i cosmetici a connotazione naturale e sostenibile hanno raggiunto nel 2024 oltre 3,3 miliardi di euro, pari a quasi un quarto dell’intero mercato cosmetico nazionale, confermando la crescente integrazione della cosmesi naturale italiana nelle scelte quotidiane dei consumatori.

Questi dati fotografano un settore in rapida evoluzione, sostenuto da una domanda crescente di trasparenza, sicurezza delle formulazioni e responsabilità ambientale.

L’e-commerce come canale strategico

Un ruolo centrale nella diffusione della cosmesi naturale è svolto dall’e-commerce specializzato, che rispetto ai marketplace generalisti propone esclusivamente cosmetici naturali e biologici, offrendo un’ampia selezione di marchi e informazioni dettagliate sulle formulazioni, sugli ingredienti e sulle certificazioni.

Parallelamente alla crescita della domanda, negli ultimi anni si è rafforzato anche il panorama dei brand italiani attivi nella cosmesi bio e nel make up naturale. Tra questi figurano realtà ormai consolidate come La Saponaria, Biofficina Toscana e Bioearth per la skincare biologica, oltre ai marchi di trucco naturale puroBIO e Neve Cosmetics, sempre più presenti nelle scelte dei consumatori attenti alla qualità degli ingredienti e alla sostenibilità.

Accanto allo sviluppo dei marchi, si è consolidato anche il ruolo delle piattaforme digitali specializzate. In Italia alcune realtà attive da oltre un decennio hanno contribuito a strutturare il mercato online dei prodotti naturali per la bellezza. Tra queste, BioVeganShop opera da 13 anni proponendo esclusivamente cosmetici naturali e prodotti puri da erboristeria, con una selezione mirata di marchi e un servizio logistico basato su spedizioni giornaliere: gli ordini confermati entro le 16 vengono spediti lo stesso giorno, con consegna express in tutta Italia.

Il servizio è stato più volte premiato nel corso degli anni e riconosciuto il migliore della sua categoria nella classifica “Ecommerce delle Stelle” di Statista, che ha inserito BioVeganShop tra i migliori ecommerce italiani per qualità del servizio e assistenza, elementi sempre più rilevanti nelle scelte dei consumatori digitali.

Consapevolezza e qualità al centro

Il successo della skincare naturale riflette un cambiamento culturale più ampio: il consumatore contemporaneo ricerca sempre più coerenza tra benessere personale, qualità degli ingredienti e rispetto dell’ambiente.

Non si tratta più soltanto di scegliere un prodotto per la cura della pelle, ma di adottare uno stile di consumo informato e responsabile, orientato verso cosmetici naturali, formulazioni trasparenti e processi produttivi sostenibili.

In questo scenario, la cosmesi naturale e biologica si conferma uno dei comparti più dinamici dell’intero settore beauty, con prospettive di ulteriore sviluppo nei prossimi anni grazie all’innovazione formulativa, alla crescita della skincare naturale e alla crescente attenzione dei consumatori verso modelli di consumo più sostenibili.

