Costruire il domani: il modello Better Corporation Service

Un anno di grandi successi e riconoscimenti per Better Corporation Service. Nel giro di pochi mesi, il 2025 ha regalato all’azienda parmense, astro nascente del settore edilizio, tre riconoscimenti autorevoli che hanno certificato la solidità di un percorso costruito in meno di quattro anni. A marzo, a Maranello, l’azienda è stata selezionata da Industria Felix tra le 70 migliori imprese del Nord-Ovest per performance gestionali e solidità finanziaria. A ottobre, presso il Campidoglio, a Roma, è entrata nel ristretto gruppo delle 94 migliori aziende italiane che si sono distinte per il lavoro svolto in conformità con i criteri ESG. Infine, a dicembre, a Parma, la Better Corporation Service è stata inclusa tra le Top 1000 imprese del territorio. Premi non assegnati su candidatura, ma frutto dell’analisi di migliaia di bilanci, che hanno acceso i riflettori su una realtà imprenditoriale giovane, ma già strutturata.

“Better Corporation Service nasce nel 2021 dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori che, sebbene non avessero alle spalle una lunghissima esperienza nel settore delle costruzioni, erano mossi dalla ferrea volontà di rivoluzionare il mondo dell’edilizia sviluppando un modello d’impresa radicalmente diverso da quello tradizionale”, racconta Gaetano Caliendo, Direttore Generale dell’azienda. “Parliamo di un progetto fondato su competenza, responsabilità diretta e integrazione totale dei servizi, una struttura capace di superare le criticità tipiche di un comparto spesso frammentato. Già allora sapevamo che si sarebbe trattato di un unicum per il settore e che non sarebbe stato facile dar vita a un’iniziativa tanto ambiziosa, ma eravamo anche convinti della validità della nostra intuizione e abbiamo deciso di andare avanti. Per fortuna, i risultati raggiunti ci hanno dato ragione”.

Fin dall’inizio, l’azienda ha scelto una strada controcorrente: rinunciare a qualsiasi forma di subappalto e posizionarsi come contraente unico per il mercato edilizio e il suo indotto. Tutte le attività – edilizia, impiantistica elettrica e idraulica, progettazione tecnica e gestione operativa – sono svolte esclusivamente da personale interno, assunto direttamente dalla Better Corporation Service. Oggi l’organico conta oltre 60 dipendenti, tutti inseriti in una struttura centralizzata che consente un controllo reale su qualità, tempi, costi e responsabilità. “Essere contraente unico per tutti i servizi integrati ci permette di seguire ogni appalto dall’inizio alla fine, senza passaggi intermedi né dispersioni operative”, spiega il CEO. “Il coordinamento si basa sull’interlocuzione diretta con tutti i player, una soluzione funzionale che garantisce efficienza, precisione e rispetto rigoroso delle scadenze. Non un “chiavi in mano” some viene spesso inteso, ma un servizio realmente completo, verificabile e misurabile”.

È proprio questo modello organizzativo a costituire la base della sostenibilità aziendale. Per Better Corporation Service, l’approccio ESG non è un’etichetta, ma la conseguenza naturale di una gestione solida e trasparente. La governance centralizzata, l’assenza di subappalti e la responsabilità diretta su ogni fase del processo generano benefici concreti anche sul piano sociale e ambientale, oltre che economico. “Dal punto di vista ambientale, adottiamo materiali conformi agli standard più avanzati e abbiamo già avviato un percorso strutturato verso la redazione del bilancio di sostenibilità”, dichiara Caliendo. “Un esempio emblematico è la realizzazione di un edificio a Parma, isolato per oltre 9.000 metri quadrati esclusivamente con lana di vetro: un materiale minerale altamente ecologico, scelto per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale complessivo dell’intervento. Scelte progettuali che traducono i principi ESG in soluzioni tecniche concrete”.

La solidità del modello è confermata anche dalle certificazioni ottenute: ISO per qualità, ambiente e sicurezza, SOA per la gestione degli appalti pubblici, ESCO per gli interventi legati alle fonti rinnovabili. Un insieme di attestazioni che consente all’azienda di operare anche nel complicato contesto della pubblica amministrazione, rispettando gli standard richiesti dagli enti istituzionali e allineandosi ai parametri nazionali e internazionali di affidabilità e trasparenza.

In pochi anni, Better Corporation Service ha costruito una presenza articolata sul territorio: due sedi a Parma, una a Milano, una a Massa e una nuova apertura prevista a inizio 2026 a Livorno, a cui si affianca uno stabilimento produttivo in Romania, interamente controllato e gestito in modo diretto. L’obiettivo è chiaro: aprire una nuova sede ogni anno, replicando un modello organizzativo che ha già dimostrato di funzionare. “Oggi l’azienda non considera i risultati raggiunti come un traguardo, ma come una base solida da cui partire”, conclude il Direttore Generale. “La selezione, in ultima analisi, la fa il cliente, chiamato a riconoscere il valore di un approccio che unisce integrazione, sostenibilità e affidabilità. La storia di Better Corporation Service dimostra che anche in un settore tradizionale come quello edilizio, idee chiare, visione strategica e determinazione possono dare vita, partendo da zero, a una struttura medio-grande, credibile e riconosciuta a livello internazionale. Un esempio di nuova imprenditoria italiana che cresce senza scorciatoie, puntando su responsabilità, competenza e risultati”.

www.bettercorporationservice.it

www.facebook.com/bettercorporationservice

Contatti:

Prima Pagina Italia

info@betterspa.it



Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Prima Pagina Italia