CRIVU Festival torna dal 7 al 9 agosto: il dialogo tra paesaggio, cultura, musica, formazione e sviluppo

Dal 7 al 9 agosto 2026 torna CRIVU Festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute, curato da Monica Marziota e Michele Gerace, promosso dall'Associazione culturale "cento giovani" e ospitato fin dalla prima edizione presso Orsomarso (CS), guidata dal sindaco Alberto Bottone. Giunto alla sua terza edizione, CRIVU si conferma un festival che mette in dialogo paesaggio, cultura, musica, formazione e sviluppo, facendo del territorio un laboratorio di incontro tra campi diversi del sapere, generazioni e comunità. Da Orsomarso, il Festival si sviluppa lungo la Riviera dei Cedri e nel Parco Nazionale del Pollino, coltivando un percorso che unisce luoghi, persone e linguaggi.

L'esperienza del Festival continua ben oltre i giorni della manifestazione. Dopo la seconda edizione, Orsomarso ha programmato l'apertura della Biblioteca Comunale quale presidio culturale permanente. Dalla collaborazione con l'Accademia della Crusca è inoltre nato il podcast Il sentimento del futuro, dedicato al rapporto tra lingua, pensiero e futuro. Da questo percorso prende forma CRIVU Festival, Hub & Camp, un progetto permanente di formazione, ricerca, orientamento e produzione culturale che si sviluppa durante tutto l'anno.

Per tre giorni piazza Municipio e la Torre dell'Orologio di Orsomarso, il Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro, il Monastero dei Minimi di Cirella, il Parco Nazionale del Pollino e il fiume Argentino ospiteranno un programma di conversazioni, concerti, poesia, laboratori e incontri dedicati ai temi della natura, della cultura, della formazione, dell'impresa, dell'innovazione e delle arti.

Il tema della terza edizione è "COME", una domanda che attraversa l'intero programma: come si allena lo sguardo, come prendono forma le parole, come si prepara il bene, come si crea sviluppo, come si immagina il possibile.

Il Festival nasce dalla collaborazione tra l'Associazione culturale "cento giovani" rappresentata dal presidente Giovanni Rizzi, l'Associazione Nazionale Presidi, il Centro Nazionale per l'Orientamento, la Polisportiva Valle Argentino, il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno, il Centro Studi Americani e la Libreria Victoria Ubik, con il sostegno di ANPIT Azienda Italia, ENTOPAN, Fondazione Luigi Einaudi – Roma, Osservatorio Carta, Penna & Digitale e il supporto di Giotto–FILA e GL 3000 Services.

Tra gli ospiti della terza edizione figurano pensatori e studiosi come Silvia Andreoli, Giuseppe Barbera, Edoardo Bellafiore, Cristina Costarelli, Paolo D'Achille, Luigi Ferranti, Francesco Iannello, Marco Innamorati, Marco Iuffrida, Maria Nicole Iulietto, Rita Librandi, Andrea Monda, Nicoletta Polla-Mattiot e Giuseppina Ubriaco.

Il programma ospita inoltre musicisti, artisti e poeti, tra cui Federico Aiese, Giusy Caruso, Simone Corvasce, Alessandro Cozzolino, Daniel Cundari, Giacomo De Caterini, Bruno Falanga, Carita Lupattelli, Rolando Luna, Verdiana Patacchini, Lucia Ronchetti, Simona Russo, Christian Tartaglia e Totarella, insieme a protagonisti del mondo dell'innovazione, dell'impresa e dello sviluppo quali Carmelo Arena, Francesco Cicione, Alfredo Maria Garibaldi, Emilia Garito, Marco Furnari, Federico Iadicicco, Iconio Massara, Massimo Rodà e Roberto Sgalla.

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