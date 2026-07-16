Cucina italiana e qualità norvegese: Pescaria e Norwegian Seafood Council rinnovano la partnership

MILANO, July 16, 2026 /PRNewswire/ -- Prosegue la collaborazione tra il Norwegian Seafood Council (NSC), l'ente promotore del marchio di origine "Seafood from Norway" e Pescaria, il popolare format di ristorazione italiano che ha rivoluzionato il modo di consumare il pesce, rendendolo accessibile, contemporaneo e capace di coniugare gusto e cura degli ingredienti.

Una partnership che si rinnova per il secondo anno nel segno di valori condivisi: qualità, sostenibilità e trasparenza, e che continua a valorizzare il salmone norvegese all'interno dell'offerta Pescaria, come ingrediente distintivo per gusto e origine certificata. Grazie alla collaborazione, il marchio "Seafood from Norway" è visibile nei menu, sui prodotti e nei materiali di comunicazione, a garanzia della provenienza norvegese del salmone.

Da sempre impegnata a proporre un'esperienza gastronomica innovativa e consapevole, Pescaria rinnova la collaborazione con il Norwegian Seafood Council per continuare a valorizzare il salmone norvegese nelle proprie proposte e offrire ai consumatori un riferimento chiaro e riconoscibile sulla sua origine attraverso il marchio Seafood from Norway.

La Norvegia è tra i principali riferimenti globali nel settore dell'acquacoltura, grazie a competenze consolidate, tecnologie avanzate e continui investimenti in ricerca ed innovazione.

L'acquacoltura sostenibile rappresenta inoltre una risorsa chiave per il futuro dell'alimentazione, offrendo prodotti nutrienti e un metodo efficiente per la produzione di proteine con un impatto contenuto sulle risorse naturali.

Da oltre dieci anni, Pescaria interpreta un modo nuovo di cucinare e vivere il pesce, crudo e cotto, con un approccio contemporaneo e aperto, in cui eccellenza gastronomica, creatività e identità italiana si incontrano. Un modello che mette al centro l'esperienza del cliente: un pasto a base di pesce che sia non solo veloce, ma anche fresco, appagante e attento alla sostenibilità della materia prima.

"La collaborazione con Pescaria rappresenta per noi un esempio concreto di come sia possibile valorizzare il salmone norvegese attraverso un partner capace di parlare a un pubblico ampio e contemporaneo" dichiara Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. "Insieme condividiamo l'impegno nel promuovere un prodotto con un'origine chiara e riconoscibile attraverso il marchio Seafood from Norway, offrendo ai consumatori un riferimento immediato sulla provenienza del salmone, un elemento sempre più importante nelle loro scelte di acquisto".

Alla base della collaborazione c'è l'obiettivo comune di offrire un'esperienza che coniughi cura della materia prima e rispetto per l'ambiente, elementi che diventano parte integrante del prodotto.

Pescaria e Norwegian Seafood Council contribuiscono così a reinterpretare il consumo di pesce contemporaneo, promuovendo un approccio sempre più responsabile.

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Il Norwegian Seafood Council (NSC) è un ente fondato dal Ministero della Pesca nel 1991 con sede centrale a Tromsø, avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare mercati per il pesce e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. NSC, finanziato dall'industria ittica norvegese, agisce anche da organismo di consulenza per il Ministero norvegese del Commercio, dell'Industria e della Pesca ed è presente con uffici locali in 11 mercati internazionali, tra cui Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Brasile, Giappone, Thailandia, Cina e Stati Uniti. NSC rappresenta inoltre con orgoglio il marchio d'origine Seafood from Norway, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi.

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