Da B2B ad A2A (agent-to-agent): Alibaba.com rinnova il commercio globale con una competizione di pitch potenziata dall'AI e un montepremi di oltre 1 milione di dollari

CoCreate 2026 invita fondatori, PMI e studenti a costruire il futuro con prodotti integrati con AI

MILANO, 7 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, la piattaforma leader B2B di e-commerce al mondo, ha annunciato oggi il ritorno di CoCreate Pitch, rivisitato come una competizione di innovazione di prodotto basata sull'intelligenza artificiale, con un montepremi totale superiore al milione di dollari. Le finali negli Stati Uniti e in Europa si terranno rispettivamente durante CoCreate 2026 a Los Angeles (9-10 settembre) e a Londra (19-20 novembre), con una nuova tappa regionale Asia-Pacifico che verrà introdotta quest'anno.

Il business agentico: trasformare la visione umana in scala globale

Quest'anno affronta un cambiamento fondamentale rispetto alle edizioni precedenti della competizione: per la prima volta, avviare un business da zero non è più un sogno, ma una realtà accessibile, grazie ad Accio Work, l'agente AI plug-and-play di Alibaba.

Il commercio globale sta passando dal tradizionale business-to-business (B2B) al commercio agent-to-agent (A2A). In questo nuovo modello di "Agentic business", agenti AI autonomi si occupano del lavoro pesante – sourcing, logistica e coordinamento – eliminando così le barriere più tecniche del business. Accio Work funziona come una task force autonoma, senza codice, che consente agli imprenditori di realizzare prodotti, avviare aziende e scalare più velocemente che mai.

Questa trasformazione consente a un singolo imprenditore lungimirante di gestire, da un laptop, un brand globale da decine di milioni di euro, con l'efficienza di una multinazionale.

Abbassando le barriere all'operatività, strumenti come Accio Work permettono a tutti — dai giovani nativi digitali ai professionisti più esperti — di trasformare un'idea solida in una presenza globale.

"In un contesto in cui l'esecuzione è sempre più automatizzata, la vostra visione resta l'asset più prezioso", ha commentato Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com. "Accio Work rappresenta il set di strumenti indispensabile per ogni imprenditore nell'era dell'intelligenza artificiale, permettendo a chiunque abbia una buona idea di portarla su scala globale. È il momento giusto per partire e non vediamo l'ora di scoprire cosa sapranno costruire i founder".

Dall'idea al premio: come la competizione sostiene l'innovazione guidata dall'AI

L'edizione di quest'anno della competizione si articola in tre categorie distinte:

Tutti i candidati dovranno registrarsi tramite Accio Work, che ora integra uno specifico "CoCreate Pitch Agent" progettato per supportare la trasformazione dei concept in fase iniziale in proposte di pitch strutturate con piani operativi concreti.

Le candidature saranno valutate sulla base del livello di innovazione, della fattibilità e del potenziale di mercato, oltre che sull'efficacia con cui i partecipanti utilizzano Accio Work per affinare le proprie idee e migliorarne l'esecuzione.

Le finali di Los Angeles e Londra vedranno ciascuna la partecipazione di 20 finalisti, che si sfideranno dal vivo durante CoCreate. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da leader di settore e investitori. In ogni finale, i primi tre classificati riceveranno rispettivamente 200.000, 100.000 e 50.000 dollari, mentre gli altri 17 finalisti riceveranno 10.000 dollari ciascuno. Il montepremi complessivo per la nuova competizione dell'area Asia–Pacifico sarà annunciato in un secondo momento.

Accio Work è disponibile scaricandolo https://www.accio.com/work/, o tramite la pagina dell'evento CoCreate Pitch: https://www.alibabacocreate.com/pitch.

Per il regolamento completo della competizione, i termini di partecipazione e i dettagli sui premi, si rimanda al sito ufficiale di CoCreate Pitch sopra indicato. L'organizzatore si riserva il diritto di interpretazione finale.

Su CoCreate

CoCreate è il principale evento globale dedicato al sourcing, che mette in contatto venditori e–commerce, retailer e grossisti internazionali con i migliori produttori ed esperti del settore. Favorendo la collaborazione diretta, il summit consente alle aziende di individuare prodotti innovativi, ottimizzare le catene di fornitura e costruire partnership strategiche in grado di sostenere la crescita nel lungo periodo.

Informazioni su Alibaba.com

Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

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