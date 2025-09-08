Da Rotterdam arriva in Italia Rinkel: chiamate professionali da smartphone per freelance e PMI

ROTTERDAM, Paesi Bassi, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Rinkel, fornitore di servizi di telecomunicazione per oltre 15.000 imprenditori in Europa, arriva in Italia per proporre soluzioni di telefonia intelligenti e affidabili. Ora le PMI e chi pratica la libera professione possono rispondere alle chiamate sul proprio smartphone, ma facendo visualizzare un numero fisso locale. Così sono professionali, raggiungibili e trovano il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.
Sono già oltre 15.000 le attività nei Paesi Passi, in Spagna, Svezia, Regno Unito, Germania e Francia che si affidano a Rinkel. Ora l'azienda si rivolge al vivace panorama delle PMI italiane per modernizzarne la comunicazione, mantenendo quel tocco personale che rende unica la cultura imprenditoriale del Bel Paese.start.rinkel.com/it-it/
Numeri locali per relazioni a lungo termine
"L'Italia è fatta di relazioni" afferma Jeroen van Vierzen, CEO di Rinkel. "Sappiamo quanto è importante essere un'attività conosciuta a livello locale, raggiungibile sempre e dovunque, oltre a creare fiducia a ogni conversazione. Rinkel vuole aiutare PMI e freelance con la professionalità di un numero fisso locale direttamente dallo smartphone".
LE PMI sono la spina dorsale dell'economia dello stivale, con il 99,9% delle imprese e oltre il 78% di tutti i lavori, ma molte usano ancora sistemi di telefonia obsoleti o numeri personali. Nonostante la digitalizzazione delle PMI italiane sia ancora sotto la media dell'UE, la domanda di strumenti semplici ed efficaci è in forte crescita. Chi agisce ora eviterà gli elevati costi fissi e affondati della telefonia tradizionale.
Un segnale forte che rafforza i rapporti
Nello stivale basta una telefona per conquistare o perdere la fiducia di un cliente. Finalmente la rete mobile di Rinkel offre chiamate affidabili che, instradate su reti mobili e VoLTE affidabili, evitano i classici problemi delle connessioni internet come scarsa qualità e interruzioni del servizio.
Servizi dedicati a chi lavora in Italia
Rinkel si adatta alle necessità di PMI e freelance:
Informazioni su Rinkel
Fondata nel 2014, Rinkel fornisce servizi di telefonia cloud e ha sede nei Pesi Bassi. Aiuta imprenditori, freelance, startup e PMI ad avere un numero fisso professionale tramite lo smartphone. Sfrutta le reti mobili invece della tecnologia VoIP basata su internet per offrire chiamate affidabili e di qualità senza installazioni complesse.
