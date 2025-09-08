circle x black
Da Rotterdam arriva in Italia Rinkel: chiamate professionali da smartphone per freelance e PMI

08 settembre 2025
ROTTERDAM, Paesi Bassi, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Rinkel, fornitore di servizi di telecomunicazione per oltre 15.000 imprenditori in Europa, arriva in Italia per proporre soluzioni di telefonia intelligenti e affidabili. Ora le PMI e chi pratica la libera professione possono rispondere alle chiamate sul proprio smartphone, ma facendo visualizzare un numero fisso locale. Così sono professionali, raggiungibili e trovano il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

 

 

Sono già oltre 15.000 le attività nei Paesi Passi, in Spagna, Svezia, Regno Unito, Germania e Francia che si affidano a Rinkel. Ora l'azienda si rivolge al vivace panorama delle PMI italiane per modernizzarne la comunicazione, mantenendo quel tocco personale che rende unica la cultura imprenditoriale del Bel Paese.

Numeri locali per relazioni a lungo termine

"L'Italia è fatta di relazioni" afferma Jeroen van Vierzen, CEO di Rinkel. "Sappiamo quanto è importante essere un'attività conosciuta a livello locale, raggiungibile sempre e dovunque, oltre a creare fiducia a ogni conversazione. Rinkel vuole aiutare PMI e freelance con la professionalità di un numero fisso locale direttamente dallo smartphone".

LE PMI sono la spina dorsale dell'economia dello stivale, con il 99,9% delle imprese e oltre il 78% di tutti i lavori, ma molte usano ancora sistemi di telefonia obsoleti o numeri personali. Nonostante la digitalizzazione delle PMI italiane sia ancora sotto la media dell'UE, la domanda di strumenti semplici ed efficaci è in forte crescita. Chi agisce ora eviterà gli elevati costi fissi e affondati della telefonia tradizionale.

Un segnale forte che rafforza i rapporti

Nello stivale basta una telefona per conquistare o perdere la fiducia di un cliente. Finalmente la rete mobile di Rinkel offre chiamate affidabili che, instradate su reti mobili e VoLTE affidabili, evitano i classici problemi delle connessioni internet come scarsa qualità e interruzioni del servizio.

Servizi dedicati a chi lavora in Italia

Rinkel si adatta alle necessità di PMI e freelance:

Informazioni su Rinkel

Fondata nel 2014, Rinkel fornisce servizi di telefonia cloud e ha sede nei Pesi Bassi. Aiuta imprenditori, freelance, startup e PMI ad avere un numero fisso professionale tramite lo smartphone. Sfrutta le reti mobili invece della tecnologia VoIP basata su internet per offrire chiamate affidabili e di qualità senza installazioni complesse.

