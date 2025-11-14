Dal Salento al digitale: Ge.ven.it lancia la nuova piattaforma online dedicata al settore del monouso, pulizia e sanitari

Lecce, 14/11/2025 - Un passo importante nel segno dell’innovazione e della continuità, dopo oltre trent’anni di attività nel settore delle forniture professionali, Ge.ven.it , azienda salentina fondata nel 2014 presenta ufficialmente gevenit.com, la nuova piattaforma online dedicata ai prodotti monouso, alla detergenza e alla pulizia professionale per il settore Ho.Re.Ca.; sanitario e medicale.

Un progetto che unisce l’esperienza maturata nel tempo con le opportunità del digitale, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso praticità, efficienza e sostenibilità.

Una storia di impresa radicata nel territorio

Dall’esperienza trentennale di Cosimo De Masi (nel settore dagli anni ’90) nel 2014 nasce Ge.ven.it, diventando un punto di riferimento per la fornitura di prodotti professionali nel Sud Italia.

La crescita dell’azienda si fonda su un modello solido e familiare, costruito attorno a valori di serietà, qualità e servizio al cliente.

Nel corso degli anni, l’impresa ha ampliato la propria offerta fino a coprire settori diversi dal comparto Ho.Re.Ca. (hotel, ristoranti, catering) al settore sanitario e assistenziale, passando per le imprese di pulizia, le scuole, le pubbliche amministrazioni e le realtà produttive.

L’esperienza maturata sul campo, unita a una costante attenzione all’innovazione dei prodotti, ha trovato con il passaggio dell’azienda nelle mani di Francesco De Masi un nuovo impulso strategico, introducendo una visione moderna che ha permesso a Ge.ven.it di consolidare la propria rete di clienti fidelizzati e di affermarsi come realtà di riferimento nel settore.

Dalla tradizione al digitale: un nuovo modello di distribuzione

Con il lancio dell’e-commerce gevenit.com, Ge.ven.it compie un passo decisivo nella sua evoluzione, portando online il proprio know-how e la sua capacità logistica.

Il portale è pensato come piattaforma di vendita e informazione dedicata sia agli operatori professionali (aziende, attività commerciali, enti pubblici e privati), sia ai consumatori finali che cercano prodotti di qualità per la cura della casa e la gestione quotidiana dell’igiene.

L’interfaccia semplice e intuitiva, la suddivisione in categorie chiare e la presenza di schede tecniche dettagliate rendono la navigazione fluida anche per chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali.

L’obiettivo è quello di trasferire online la stessa affidabilità e trasparenza che da sempre caratterizzano i rapporti diretti dell’azienda con i propri clienti, garantendo un servizio immediato, sicuro e completo.

Un catalogo ampio per rispondere a ogni esigenza professionale

All’interno del portale, gli utenti possono trovare migliaia di articoli suddivisi per categoria, con una particolare attenzione ai prodotti per la ristorazione, la pulizia professionale, l’igiene personale e sanitaria, le forniture alberghiere e i materiali per imballaggio.

La selezione comprende, tra gli altri:

Piatti, bicchieri e posate monouso compostabili o tradizionali; Detergenti concentrati, disinfettanti e prodotti specifici per uso professionale; Dispositivi di protezione individuale e articoli medicali; Prodotti per lavanderie, hotel e centri benessere; Imballaggi alimentari, pellicole, buste e contenitori per il take-away. Prodotti dedicati al settore sanitario e ai dispositivi di protezione personale.

Ogni voce dell’e-commerceè corredata da una descrizione tecnica chiara, informazioni sulla composizione e istruzioni d’uso, per consentire al cliente di scegliere in base alle reali necessità operative.

Il sistema di filtri avanzati consente inoltre di individuare rapidamente il prodotto più adatto in base al contesto ristorazione, sanità, industria o uso domestico.

Efficienza logistica e supporto costante

Uno dei punti di forza di Ge.ven.it è sempre stato il servizio.Con gevenit.com, questa filosofia viene trasportata nell’ambiente digitale: dalla gestione dell’ordine alla consegna, tutto è organizzato per garantire tempi rapidi, tracciabilità e assistenza continua.

L’azienda dispone di un ampio magazzino e di un sistema logistico ottimizzato che permette di gestire spedizioni in tutta Italia, con consegne che rispecchiano gli standard del commercio elettronico moderno ma conservano il contatto umano e la flessibilità tipici delle aziende a conduzione familiare.

Un progetto di digitalizzazione che guarda al futuro

Il lancio della piattaforma non rappresenta solo un canale di vendita aggiuntivo, ma un’evoluzione del modello aziendale.

Ge.ven.it ha investito in un processo di digitalizzazione che tocca diversi aspetti: dalla gestione automatizzata degli ordini al monitoraggio del magazzino, dall’integrazione con i sistemi di pagamento elettronico alla comunicazione diretta con i clienti attraverso strumenti digitali.

Il nostro obiettivo è offrire non solo prodotti, ma un’esperienza di acquisto semplificata, trasparente e sostenibile.

Il sito gevenit.com nasce per mettere a disposizione di tutti la professionalità maturata in oltre trent’anni di attività, portandoi suoi valori nel mondo digitale.

Qualità, sostenibilità e responsabilità

Nel catalogo di gevenit.com trova spazio una linea completa di prodotti eco-compatibili: stoviglie biodegradabili, detergenti certificati Ecolabel, articoli compostabili e materiali riciclabili.

Una scelta coerente con l’impegno di Ge.ven.it verso una gestione responsabile delle risorse e una riduzione concreta dell’impatto ambientale.

La sostenibilità, tuttavia, non si limita alla selezione dei prodotti.L’azienda promuove un modello di distribuzione che privilegia fornitori italiani ed europei, riducendo le distanze logistiche e favorendo un ciclo produttivo più corto e tracciabile.

Un approccio che valorizza la qualità e la sicurezza, temi particolarmente rilevanti in ambito sanitario e alimentare.

Un punto di riferimento per il settore del monouso professionale

Con gevenit.com, Ge.ven.it consolida la propria identità di partner affidabile e flessibile per imprese, enti e professionisti.

La piattaforma diventa un punto d’incontro tra domanda e offerta qualificata, dove la tradizione artigiana del servizio si unisce alla velocità del digitale.

Un modello che riflette la trasformazione in corso nel comparto delle forniture professionali, dove l’attenzione al cliente e la cura per la qualità continuano a rappresentare i veri fattori di distinzione.

Ge.ven.it è una realtà di riferimento nel settore delle forniture professionali, con un e-commerce dedicato che propone una vasta gamma di prodotti per l’Ho.Re.Ca., il comparto sanitario e le esigenze quotidiane di aziende e privati.

