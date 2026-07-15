Decathlon raggiunge 700 negozi dotati delle soluzioni Vusion

La piattaforma Vusion, ora implementata in 54 Paesi su tre continenti, migliora l'efficienza operativa dei team Decathlon e l'esperienza dei clienti.

PARIGI, 15 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Vusion, leader globale nelle soluzioni di digitalizzazione per il retail fisico, ha annunciato oggi che Decathlon ha raggiunto il traguardo di 700 negozi dotati delle sue soluzioni digitali nel corso del secondo trimestre 2026. L'implementazione si estende ora a 54 Paesi in tre continenti (Europa, Sud America e Asia-Pacifico), rendendo il retailer di articoli sportivi il cliente di Vusion con la più ampia distribuzione internazionale ad oggi.

Efficienza operativa e maggiore valore per gli addetti di negozio

Votata come insegna Francese più attraente nel 2026[1] e ampiamente riconosciuta per la sua eccellente esperienza cliente, Decathlon si affida alla piattaforma Vusion per automatizzare la gestione dei prezzi. Grazie ad aggiornamenti dei prezzi istantanei e sincronizzati sulle etichette elettroniche da scaffale (ESL), i team di negozio sono liberati dall'attività lunga e ripetitiva di sostituzione manuale dei prezzi cartacei. Di conseguenza, gli addetti possono dedicare più tempo a ciò che è al centro del loro lavoro: accogliere i clienti, offrire consulenza personalizzata e fornire assistenza ai clienti appassionati di sport.

Zero errori di prezzo alla cassa: un fattore chiave per la soddisfazione del cliente

Oltre all'aumento della produttività per i team di negozio, la gestione digitale degli scaffali garantisce un eccellente livello di accuratezza dei prezzi. Le discrepanze tra il prezzo esposto sullo scaffale e quello addebitato alla cassa vengono quasi eliminate. Questa totale trasparenza rafforza la fiducia dei clienti e contribuisce direttamente a una maggiore soddisfazione in tutta la rete Decathlon.

"Grazie alle ESL, abbiamo ulteriormente migliorato l'esperienza in negozio aumentando al contempo la nostra efficienza operativa. Implementare etichette da scaffale connesse su larga scala ci consente di concentrarci sulla nostra missione principale: consigliare e supportare i nostri clienti sportivi. Questo progetto offre benefici immediati e tangibili sia per i nostri team di negozio sia per i consumatori. - Xavier Dété, VP Innovation, Decathlon

"Siamo particolarmente orgogliosi di supportare Decathlon, leader globale del retail molto apprezzato dai clienti e riconosciuto sia per la forza del suo brand sia per il suo impegno verso la sostenibilità. Questa partnership su larga scala dimostra la nostra capacità di supportare i principali retailer globali e di industrializzare le nostre soluzioni all'avanguardia nel settore esigente degli articoli sportivi, un mercato ad alto potenziale in cui Vusion continua a rafforzare la propria posizione di leadership" - Sébastien Fourcy, SEVP EMEA, Vusion

Integrazione tecnologica agile e ad alte prestazioni

Dal punto di vista tecnico, Decathlon utilizza la piattaforma cloud di Vusion. Le etichette elettroniche da scaffale si connettono in modo nativo e sicuro all'infrastruttura di rete esistente Cisco Meraki del retailer, consentendo un'implementazione fluida e veloce e senza la necessità di hardware di rete aggiuntivo.

Chi è Vusion

www.vusion.com

[1] Studio Ipsos–Bonial https://corporate.bonial.com/top-enseigne-2026

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