DeepL presenta il marketplace per soluzioni API pronte all'uso

COLONIA, Germania, 24 settembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, annuncia oggi DeepL Marketplace, una piattaforma centralizzata dove le aziende possono scoprire e implementare app e integrazioni basate sulle API di traduzione e scrittura IA di DeepL. Con la crescente domanda disoluzioni API, DeepL Marketplace semplifica l'adozione con integrazioni pronte all'uso che riducono le tempistiche, i costi e la complessità dell'implementazione, integrandosial contempo con gli strumenti che le aziende già usano.

"Il lancio di DeepL Marketplace offre alle aziende ancora più modi per sfruttare le nostre API di traduzione e scrittura per affrontarele sfide linguistiche e comunicative su larga scala", afferma Jarek Kutylowski, CEOe fondatore di DeepL. "Il nostro obiettivo è rendere DeepL disponibile ovunque i clienti ne abbiano bisogno: grazie al nostro ecosistema di partner in continua crescita e alle integrazioni affidabili, stiamo rendendo la nostra tecnologia ancora più accessibile, flessibile e facile da implementare".

DeepL Marketplace, che vanta applicazioni sviluppate sia da DeepL che dai suoi partner, rappresenta un punto di riferimentounico per scoprire e richiedere informazioni sulle integrazioni della sua API per casi d'uso che vanno dalla localizzazione alla traduzione in tempo reale fino alla scrittura assistita. Al momento del lancio, DeepL Marketplace offre integrazioni di numerosi partner di fiducia, tra cui Becklyn GmbH, Consoltec, Like Reply GmbH, Phrase, cloudworx, Weglot, Robert, Coforge, Transcy, Gridly, Arveo, 1440, DigitAll360 e memoQ.

DeepL Marketplace si proponeanche comecanale strategico per i partner tecnologici che desiderano ampliare la propria visibilitàe il proprio impatto. Sfruttando l'API di DeepL e inserendo le proprie soluzioni su DeepL Marketplace, i partner possono raggiungere la rete globale in rapida crescita di oltre 200 000 clienti business in tutto il mondo, tra cui leader come Mazda, Harvard Business Publishing, Softbank Robotics e molti altri.

DeepL prevede di ampliare regolarmente la piattaforma con nuove integrazioni e offerte dei partner. Per scoprireDeepL Marketplace o saperne di più, visita https://marketplace.deepl-partners.com/.

Informazioni su DeepL

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio imminente di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

