DEKRA riflette sull'anno del suo anniversario - Una base stabile oggi, una direzione chiara per il domani

STOCCARDA, Germania, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Al termine dell'anno che segna il suo centenario, DEKRA guarda indietro a un periodo di particolare importanza, caratterizzato da stabilità, priorità chiare e forte resilienza. Nonostante un contesto ancora difficile, caratterizzato da elevata volatilità, incertezze geopolitiche e condizioni economiche deboli in diversi mercati europei, per l'intero anno 2025 DEKRA prevede crescita dei ricavi a una cifra media in percentuale e risultati complessivamente stabili al livello dell'anno precedente. Nei primi dieci mesi dell'anno, la crescita del fatturato nel business principale TIC si è attestata intorno al 4%.

"Il 2025 è stato un anno molto speciale per DEKRA: abbiamo celebrato il nostro centesimo anniversario. Solo poche aziende raggiungono un traguardo così importante e siamo incredibilmente orgogliosi di questo risultato", afferma Stan Zurkiewicz, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di DEKRA. "Allo stesso tempo, quest'anno ci ha messo di fronte a sfide economiche e geopolitiche. Ma le nostre solide fondamenta resistono. Abbiamo mantenuto la rotta, concentrandoci su ciò che conta e garantendo risultati affidabili. Per questo desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutto il team DEKRA".

Mentre i singoli mercati hanno dovuto affrontare difficoltà economiche, l'attività globale di DEKRA nel settore TIC (Testing, Inspection, Certification) è rimasta solida. Il settore delle revisioni dei veicoli ha mantenuto la sua forza internazionale e, con oltre 32 milioni di revisioni effettuate ogni anno in tutto il mondo, è un simbolo di fiducia e affidabilità nella vita quotidiana, consolidando la posizione di DEKRA come leader mondiale nelle ispezioni dei veicoli. Anche la domanda nei settori della sostenibilità e della sicurezza digitale è cresciuta, sostenuta dalla continua espansione del portafoglio di servizi e dalle solide partnership con i clienti.

Leggi la versione integrale: https://www.dekra.it/it/press-overview/

- L'immagine è disponibile all'indirizzo AP –

Contatto

Marie HertfelderTelefono +49.711.7861-1360Fax +49.711.7861-741360E-Mail: marie.hertfelder@dekra.com

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.