Delegazione C.N.E - Federimprese Europa presente al Vinitaly. La Presidente Nazionale Mary Modaffari : " il Vinitaly è dimostrazione del potenziale agricolo italiano di qualità "

Roma, 9 aprile 2025.Una delegazione di Dirigenti C.N.E ha presenziato sin dall' evento di apertura al Vinitaly 2025 alla presenza delle istituzioni e di imprese operanti nel settore vitivinicolo di eccellenza del nostro Paese . Il Vinitaly è una dimostrazione del potenziale espresso dal settore agricolo italiano e del grande successo internazionale delle sue produzioni di qualità. Nonostante sia un periodo piuttosto complicato per le imprese Italiane a causa dell' introduzione dei Dazi da parte degli USA ,i nostri prodotti Made in Italy mantengono salde lo loro traduzioni ed autenticità . Manifestazioni come queste evidenziano con forza quanto sia appropriato puntare sulla bontà dei prodotti italiani. I vini nostrani, che sono caratterizzati da un importante valore di export sono certamente tra le principali eccellenze del Paese . La delegazione di C.N.E presente all' apertura del Vinitaly rappresenta un segnale di supporto che la nostra organizzazione sindacale datoriale dà ai propri associati per un interesse comune volto alla crescita e sviluppo delle imprese .

ufficiostampa@cne.info

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi